Maria-Andrea Riedler erhielt hohe Auszeichnung der Stadt

Die frühere Stadtamtsdirektorin Andrea-Maria Riedler erhielt den Ehrenring der Stadtgemeinde Stockerau. Foto: Stadtgemeinde Stockerau

Maria-Andrea Riedler trat im Juli 2002 den Dienst in der Hauptverwaltung der Stadtgemeinde Stockerau an, mit Oktober desselben Jahres wurde die Juristin mit den Agenden der leitenden Gemeindebediensteten betraut. Sie wurde ausgezeichnet, weil sie stets die Interessen der Stadt und ihrer Bürger in den Vordergrund gestellt und im Einvernehmen mit der politischen Führung umsichtig zum Wohl Stockeraus agiert hat. Als Hauptverantwortliche für Personalagenden hatte sie für die Interessen, Nöte und Anliegen ihrer Mitarbeiter stets ein offenes Ohr und war von diesen hoch geschätzt.

„Soziale Fragen waren und sind ihr stets ein großes Anliegen. Für Menschen in schwierigen Lebenslagen handelte sie selten als ranghöchste Beamtin der Stadt, vielmehr fühlte sie sich für die direkte und unkomplizierte Lösung von Problemen unmittelbar verantwortlich“, unterstrich Bürgermeisterin Andrea Völkl das soziale Engagement von der Stockerauerin.

„Sie genoss hohes fachliches Ansehen“

Laudator Matthias Stadler, Bürgermeister von St. Pölten, betonte: „Andrea Riedler arbeitete immer in enger Vernetzung mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus der Umgebung, anderen Städten, mit der Bezirkshauptmannschaft sowie den Zentralstellen des Landes. Dort überall genoss sie hohes fachliches Ansehen und persönlichen Respekt.“

Einen weit über die Grenzen von Stockerau hinausgehenden Ruf erwarb sich Riedler als Krisenmanagerin in besonders schwierigen Situationen: Sie konnte beispielsweise in Hochwassersituationen der Stadt, bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise oder bei dem Kampf gegen Corona mit Ruhe, Besonnenheit und sicherer Hand Lösungen herbeiführen, die oft als Vorbild dienten.

Riedler ist gefragte Geschichtsvermittlerin

Nicht unerwähnt bleiben darf der große Einsatz für das kulturelle Leben der Stadt: Die Stockerauer Festspiele, das Bezirksmuseum und andere Kultureinrichtungen der Stadt waren ihr immer Herzensanliegen. Ihr großes Wissen und Interesse für die Geschichte von Stockerau machen sie bis heute zur gefragten Kultur- und Geschichtsvermittlerin.

Mit Juni 2022 trat Maria-Andrea Riedler nun ihren wohlverdienten Ruhestand an. Die Stadtgemeinde Stockerau bedankte sich für ihren rastlosen Einsatz und würdigte ihr Wirken mit der Verleihung des Ehrenrings. Im Anschluss bedankte sich Riedler: „Ich freue mich sehr über diese Ehrung. Noch mehr Freude bereitet mir aber, dass ich auch weiterhin für die Menschen in der Stadt da sein kann. Als Geschäftsführerin der Bestattung Stockerau e. U. ist es mir ein besonderes Anliegen, ein würdevolles und gleichzeitig kostengünstiges Angebot machen zu können!“

