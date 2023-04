„Menschenbilder“: Sparkassaplatz ist derzeit eine Foto-Galerie

Der Mensch steht im Mittelpunkt auf den Werken der 38 heimischen Fotografie-Profis: Die großformatigen Bilder sind für die derzeit laufende Ausstellung am Stockerauer Sparkassaplatz an Fotobänken angebracht und sollen so zum Verweilen der Betrachter einladen.

Landesinnungsmeister Christian Schörg ist begeistert: „Es ist toll, dass die Stadt Stockerau unserem Berufsstand die Möglichkeit bietet, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Besonderer Dank gebührt Bürgermeisterin Andrea Völkl und Vizebürgermeister und Kulturstadtrat Heinz Scheele, die zum bereits dritten Mal diese großartige Schau der niederösterreichischen Berufsfotografie am Sparkassaplatz ermöglichen.“

Freuen sich, dass die Wanderausstellung wieder in Stockerau zu sehen ist: Vizebürgermeister Heinz Scheele, Bürgermeisterin Andrea Völkl, Landesinnungsmeister Christian Schörg und Fotografenmeister Josef Henk. Foto: Matthias Seefranz

Robert Wiesinger aus Gaweinstal ist durch seinen Vater zur Fotografie gekommen. „Fotografie hat mich immer schon fasziniert!“, meint der Fotokünstler, der ausschließlich Portäts fotografiert. Aus einem Hobby wurde für ihn schließlich ein Nebenberuf. Das Bild, das er ausgewählt hat, ist sein Lieblingsbild. Es zeigt den Finalisten der Castingshow „Starmania“ des Jahres 2021 Fred Owusu.

Für diese Aufnahme ist er extra nach Graz gereist und hat dort ein Studio angemietet, um Porträts von dem Sänger anzufertigen. Dass Fotografieren durchaus eine intensive Angelegenheit ist, zeigt die Tatsache, dass die Nachbearbeitung eines Fotos oft bis zu zwei Stunden in Anspruch nimmt.

Wanderausstellung ist noch bis zum 25. Mai zu sehen

„Wenn die Besucher durch diese Wanderausstellung inspiriert werden, sich bei den niederösterreichischen Profis fotografieren zu lassen, wäre das natürlich ein positiver Nebeneffekt“, erklärt Fotografenmeister Josef Henk als Hauptverantwortlicher der Ausstellung.

Die Wanderausstellung ist noch bis 25. Mai am Sparkassaplatz in Stockerau zu sehen und zieht dann nach Obergrafendorf weiter.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.