Mit Nachbarschaftsfest zur Solidarität verhelfen

„Frauen für Frauen“ in Stockerau lud beim Renner-Platz zum Nachbarschaftsfest - anlässlich des Internationalen Tages der Nachbarschaft, der jährlich am 26. Mai in über 50 Ländern gefeiert wird und ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt ist.

„Bei wunderbarem Frühsommerwetter und Kaffee und Kuchen wurde gefeiert, was wir oft als selbstverständlich hinnehmen: dass Nachbarn aufeinander schauen, sich mit Besorgungen und Blumen gießen aushelfen, und vieles mehr“, erklärt Mona Naderer von „Frauen für Frauen“. Sie ist auch Koordinatorin des Projektes „StoP - Stadt ohne Partnergewalt“ in Stockerau. „Gegenseitige Unterstützung verbindet und fördert ein friedvolles Miteinander und am Tag der Nachbarschaft wollen wir das zelebrieren und darauf aufmerksam machen.“

Die Kinder vergnügten sich bei Schmink- und Spielstationen und erfuhren vom „Kasperl mit dem Mutig-Sein-Stein“, dass sich auch Kleine nicht alles gefallen lassen müssen. Das konnten sie dann auch gleich auf einem großen „StoP-Bild“ verewigen. Die Erwachsenen verewigten sich mit ihren Nachbarn und Freunden mit Fotos aus der Fotobox, sie lauschten ebenfalls begeistert dem Kasperl.

Bürgermeisterin Andrea Völkl hinterließ gemeinsam mit Kindern und Erwachsenen einen farbigen Handabdruck auf der großen „SToP-Tafel“. Im Vorfeld wurde mit einem Preisausschreiben zur Einsendung von Erzählungen über nachbarschaftliche Begegnungen und Erlebnisse aufgerufen, Ende Mai werden die Preise verlost.

Aktive Nachbarschaft steht im Zentrum des Projekts „StoP - Stadt ohne Partnergewalt“. Viel zu oft werden vor allem Frauen und Kinder Opfer von Herabwürdigung und Übergriffen bis hin zu schwerer körperlicher und sexueller Gewalt - und die Betroffenen wissen oft nicht, wohin sie sich wenden können. Aufmerksame Nachbarn machen hier einen Unterschied: Wo häusliche Gewalt nicht als „Privatsache“ angesehen wird, finden deutlich weniger Gewalttaten statt, heißt es seitens „Frauen für Frauen“.

Um hier auch in Stockerau engagierte Menschen zu informieren und zu sensibilisieren, finden regelmäßige Nachbarschaftstische statt, das nächste Mal am 5. Juni um 17.30 Uhr im „Zsammwerkn“, Manhartstraße 39. Nähere Informationen auf stop-partnergewalt.at oder bei der Stockerauer SToP-Koordinatorin Mona Naderer 0680/5073097

