Mit Radkorso sichere Wege gefordert

Um Konflikte zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern zu vermeiden, fordert die Radlobby Stockerau bessere Infrastruktur für Radfahrer. „Nun gibt es uns seit Februar letzten Jahres, es wurde schon viel bewegt, aber es gibt noch viel Verbesserungspotenzial“, berichtet Christopher Ohmeyer von der Radlobby Stockerau.

Der Radkorso wurde von der Polizei unterstützt. Die Fahrradfahrer durften hinter dem Streifenwagen herfahren. Es erklang zum Thema passende Musik aus den Lautsprechern, die an Ohmeyers Lastenfahrrad montiert waren. Wie etwa: „Deine Schuld“, von den Ärzten: Ein Lied, in dem es darum geht, dass wir die Welt nicht so hinterlassen sollten wie wir sie vorfinden, sondern besser. Trotz suboptimalen Wetters war die Veranstaltung gut besucht.

