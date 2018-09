Es sind Vorwürfe, die in den Sozialen Medien die Wogen hochgehen lassen: Wie die Tageszeitung „Heute“ berichtet, soll eine 16-jährige Stockerauerin an ihrem ersten Schultag in der Handelsschule (HAS) massiv gemobbt worden sein.

Sämtliche Klassenkameraden des Mädchens seien Ausländer gewesen, nur ein anderes Mädchen, das die Klasse nach nur zehn Minuten unter Tränen verlassen haben soll, habe auch aus Österreich gestammt. Es sei kein einziges Wort Deutsch gesprochen worden. Die 16-Jährige soll unter anderem als „Scheiß-Österreicherin“ beschimpft worden sein. Sie habe die Schule nach nur einem Schultag wieder verlassen und eine Lehre angetreten.

Ein Thema, das die FPÖ sofort aufgriff: Die Freiheitlichen fordern einen Wertekodex an NÖ-Schulen und Sozialstunden für die Täter. „Außerdem wollen wir einen Prozentsatz einführen, der die Zahl der Ausländer in Klassen regelt, und fordern einen verpflichtenden Deutschunterricht“, so Ina Aigner, die sich als FP-Bezirksparteiobfrau der Sache angenommen hat.

„Ich bin überzeugt, dass die Vorkommnisse stimmen. Ich habe selbst mit der Großmutter des Mädchens geredet.“Ina Aigner, FPÖ

All das sind Diskussionen, die Schulleiter Harald Rannert ein Rätsel aufgeben, denn: „Wir haben erst aus der Zeitung von diesen Vorwürfen erfahren“, erklärt er gegenüber der NÖN. Nach dem „Heute“-Bericht musste die Schulleitung an den Landesschulrat berichterstatten, wofür mit den Schülern der betroffenen Klassen und Lehrern gesprochen wurde. „Es gab keine Mobbing-Vorfälle“, so Rannert.

Dass ein Mädchen ausgestiegen sei, sei wahr, so der Direktor. „Es hat uns jedoch im besten Einvernehmen verlassen und eine Lehrstelle angetreten“, versichert er. Ein anderes Mädchen hätte sich einen Wechsel in eine andere Klasse gewünscht, da es dort Freundinnen habe. „Es gab bei uns keine Beschwerden. Wir wollen die Vorwürfe gerne aufklären, aber uns fehlt ein Vis-à-Vis“, betont Rannert. Außerdem seien in beiden Klassen mehr als die Hälfte der Schüler Österreicher, und im Unterricht werde nur Deutsch gesprochen.

Hinzu komme, dass der Unterricht am ersten Schultag nur zwei Stunden gedauert hätte, zudem wären zwei Lehrer in der Klasse gewesen. „Die Schüler waren keine Minute unbeaufsichtigt und wurden bis zum Tor begleitet“, kann sich Rannert nicht erklären, wann die Mobbing-Angriffe hätten stattfinden sollen. Ihn schmerzen die Vorwürfe, denn gerade in der HAS sei man sehr darauf bedacht, die Schüler umfassend zu betreuen. „Jeder Einzelne ist uns wichtig, und jeder wird gleich behandelt. Und wir haben klare Werte: Jeder wird mit Respekt behandelt“, so der Schulleiter.

FP-Obfrau Aigner: „Werde in der Sache nicht lockerlassen“,

„Das ist eine Frechheit!“, reagiert FP-Obfrau Aigner verärgert auf Rannerts Aussagen. „Er kann definitiv nicht aus der Zeitung von den Vorfällen erfahren haben, denn er hat mich selbst an den Landesschulrat verwiesen“, spricht sie von einem Telefonat. Für sie ist es untragbar, dass Rannert die Vorfälle nicht mit der gebotenen Ernsthaftigkeit behandelt.

„Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Vorkommnisse stimmen. Ich habe selbst mit der Großmutter des Mädchens geredet und auch mit anderen Eltern. Ein Vater hat sogar gemeint, er dachte, er sei in einem Flüchtlingsheim“, so Aigner. Die Klassenfotos würden zudem eine klare Sprache sprechen, und vor dem Schulgebäude sei Aigner auf viele junge Ausländer gestoßen.

„Ich werde in der Sache nicht lockerlassen“, kündigt Aigner an, die als Landtagsabgeordnete landesweit die Situation an den Schulen ändern möchte. Die HAS sei bekannt für Zwischenfälle, wie sie aus Gesprächen weiß. Und letztendlich fühlt sich Aigner auch durch den Landesschulrat bestärkt: „Er hat bestätigt, dass sich beide Mädchen abgemeldet haben.“