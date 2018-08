Die beschwingte Fahrt eines Mopedlenkers am 5. Mai dieses Jahres in Stockerau wurde durch eine Polizeistreife jäh gestoppt. Nach einem Alkoholtest, der 1,4 Promille ergab, wanderte der Lenker auf die Polizeiinspektion, wo er das folgende Prozedere zunächst ruhig über sich ergehen ließ. Als ihm langsam dämmerte, dass er den Führerschein nicht mehr zurückbekommen würde, erklärte er lautstark, so lange am Posten zu verbleiben, bis er die Fahrlizenz wieder in Händen halte. In dieser Haltung verharrte er.

Richter Manfred Hohenecker. | Hahslinger

Mahnende Worte prallten an dem Stockerauer ab, und letztlich wurde er gegen seinen Willen vor die Tür gestellt. Damit kam der 34-Jährige überhaupt nicht klar und rastete aus: Er brachte einen Beamten durch einen Stoß zu Fall, der verletzte sich am Knie.

„Es tut mir leid“, zeigt der ernüchterte Weinviertler vor Gericht Reue. Er willigt sofort ein, dem Opfer 300 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Die Schuldeinsicht bringt dem Stockerauer eine Diversion: Einstellung des Verfahrens wegen Körperverletzung gegen Zahlung einer Geldbuße von 1.000 Euro.