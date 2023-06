Musical verbindet über den Schulabschluss hinweg

Die Schüler der Musical-Oper-Gruppe des Stockerauer Gymnasiums hatten unter der Leitung von Professor Ernst Rehberger eine neue Produktion einstudiert. Das bekannte und beliebte Kinderbuch von Erich Kästner „Pünktchen und Anton“, das von Marc Schubríng und Wolfgang Adenberg in eine Musicalversion gebracht wurde, wurde von den jungen Darstellern aufgeführt. Das Besondere daran: Vor Stockerau war das Stück bis jetzt nur in Bonn und Graz als Musical zu sehen.

Bei insgesamt zehn Vorstellungen begeisterten die 42 jungen Künstler das zahlreich erschienene Publikum. Die Größe des Ensembles ermöglichte erst eine so hohe Zahl an Vorstellungen in so kurzer Zeit. Sämtliche Rollen konnten nämlich doppelt besetzt werden.

Eine großartige Leistung vom gesamten Ensemble: Valentina-Sophie Weber als Fräulein Andacht, „Pünktchen“ Sophia Maria Langlois und „Anton“ Constantin Fuchs. Foto: Matthias Seefranz

Bis auf das neunköpfige Orchester waren alle Mitwirkenden Schüler. Auch im Hintergrund agierten einige Gymnasiasten. Die gesamte Ton- und Lichttechnik, der Einlass und auch die Maske wurden von den Nachwuchskünstlern organisiert. Auch die Plakate und das Bühnenbild gestalteten sie selbstständig.

Die professionellen Musiker, die alle über Ernst Rehberger nach Stockerau gekommen sind, waren begeistert von der Zusammenarbeit mit den jungen Künstlern. Die Freude und das Selbstbewusstsein, mit dem die Jugend ans Werk ging, faszinierte sie. Für das Orchester ist diese Produktion eine willkommene Abwechslung zum normalen Theaterbetrieb.

Geprobt wurde für das Stück seit September jeden Dienstagnachmittag direkt in der Schule. Unterstützung erhielt Professor Rehberger, für den es seine 21. Produktion war, von seinen beiden Lehrerkollegen Stefanie Seifritz und Florian Palatin. „Ich entdecke immer wieder ehemalige Schüler von der Musical-Oper-Gruppe in unseren Vorstellungen“, zeigte sich Ernst Rehberger erfreut, dass die Verbundenheit zu der unverbindlichen Übung noch lange über die Schulzeit hinaus bestehen bleibt.