Musik an einem Sommerabend .

In den Sommermonaten ist in Stockerau jeden Freitag Party angesagt: Musik an einem Sommerabend steht auf dem Programm! So auch am vergangenen Freitag: Die Besucherzahl war wieder fantastisch, zwischen 600 und 700 Besucher kamen zum Sparkassaplatz. Auf der Bühne standen „Die Wilden Kaiser“ und sorgten für gute Stimmung und eine volle Tanzfläche.