Intendant Anton Gabmayer präsentierte voller Freude das Programm der „Klangbrücke“, die in diesem Jahr zum zwölften Mal die Donau überspannen wird, um Stockerau, Korneuburg und Langenzersdorf mit Klosterneuburg musikalisch zu verbinden. „Die Klangbrücke behandelt jedes Jahr ein bestimmtes Thema, heuer ist es die Entwicklung der Musik von der Klassik bis zur Moderne“, so der Intendant.

Der Beginn des Brückenschlags erfolgt im Festsaal der Raiffeisenbank Stockerau, wo am 19. Oktober das Programm „Ein Lied geht um die Welt“ dargeboten wird, das musikalische Höhepunkte der letzten 250 Jahre zum Inhalt hat.

Schlussstein am 3. November in Langenzersdorf

Mit dem „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi, das am 23. Oktober in der Evangelischen Kirche in Klosterneuburg erklingen wird, führt die Klangbrücke über die Donau, um am 25. Oktober wieder nach Kor-neuburg zurückzukehren. Dort wird im Stadtsaal mit symphonischen „Love Songs“ das Liebesglück musikalisch vermittelt.

Den Schlussstein der Klangbrücke setzt Langenzersdorf, wo am 3. November im Langenzersdorf Museum „Die Erste Republik und ihre Musik“ einer musikalischen Betrachtung unterzogen wird.