Nach der Pandemie: „Wir machen viel mehr mit Bewohnern“

René Schießbühl ist Leiter des Standortes Stockerau der Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg. Der Verein kam bereits im Februar 2020 erstmals mit Covid-19 in Kontakt. Im NÖN-Interview zieht er ein Resümee über die coronabedingten Jahre und spricht darüber, wie sich diese Zeit auf seinen Beruf ausgewirkt hat.

NÖN: Wie seid ihr zum ersten Mal mit COVID-19 am Arbeitsplatz in Berührung gekommen?

René Schießbühl: Bereits im Februar 2020 waren wir von Covid-19 betroffen. Wir waren unter sämtlichen sozialen Einrichtungen der erste Arbeitsplatz in Österreich, der sich mit Covid-19 in den eigenen vier Wänden auseinandersetzen musste.

Wodurch wurden die Folgen, die Covid-19 mit sich bringt, erstmals so richtig bewusst?

Schießbühl : Das lässt sich vor allem auf die vollkommen unterschiedlichen Eindrücke, die uns von der Außenwelt vermittelt wurden, zurückführen. Einerseits haben wir durch die Medien gehört, dass die Lage keinesfalls besorgniserregend sei. Gleichzeitig hat der Staat aber alles dafür getan, um uns vom Rest der Welt abzuschirmen. Früher oder später kommt durch solch einen Widerspruch jeder Mensch ins Grübeln und fragt sich, ob die Lage denn wirklich so unbedenklich sei.

Welche Herausforderungen gingen damit einher?

Schießbühl : Da unsere Bewohner rund um die Uhr betreut werden mussten, war es nicht möglich, dass jeder Mitarbeiter seine Quarantänezeit zu Hause absitzt. Aufgrund dessen wurden Dienstanweisungen ausgesendet; die Quarantäne-Dienste wurden ins Leben gerufen. Man ist vorübergehend für ein bis zwei Wochen ins Wohnhaus der Behindertenhilfe umgezogen und hat sich dort darum gekümmert, dass der Alltag in diesem Ausnahme-Szenario bewältigt wird. Nach dieser Arbeitsperiode durfte man zwar wieder nach Hause, musste aber gleichzeitig eine zweiwöchige Quarantäne absolvieren.

Wie wurde mit den Quarantäne-Diensten umgegangen?

Schießbühl : Es ist klar, dass diese Situation keinesfalls mit gesunden Arbeitsbedingungen verbunden ist. Ich persönlich kann jedoch sagen, dass ich versucht habe, ein positives Mindset zu bewahren. Vor allem der Fakt, dass ein absehbares Ende dieser Periode in Sicht war, half mir dabei, Kraft zu finden. Grundsätzlich sind wir damals nämlich davon ausgegangen, dass das Kapitel COVID-19 nach der ersten Quarantäne-Phase für uns endgültig beendet ist. Das war natürlich zum damaligen Zeitpunkt eine völlige Fehleinschätzung.

Was war ausschlaggebend, dass stets die Zähne zusammengebissen wurden?

Schießbühl : Da fällt mir sofort die Solidarität gegenüber dem Verein und den Kollegen ein. Die Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg ist eine sehr familiäre Organisation, weshalb sich jeder von uns dazu verpflichtet gefühlt hat, in solch einem Ausnahmeszenario den Laden bestmöglich am Laufen zu halten. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, den Verein hängen zu lassen. Unter den Kollegen gab es stets mindestens eine Person, die die anderen mit positiver Energie anstecken konnte.

Hat sich diese Zeit nachhaltig auf euer Verhältnis zur Arbeit ausgewirkt?

Schießbühl : Da wir eine Zeit lang unseren Job nicht so ausüben konnten, wie wir es immer gewohnt waren, haben wir einfache Tätigkeiten wie Spaziergänge, gemeinsame Einkäufe oder einfach nur das gemeinsame Abendessen nach und nach neu kennenlernen müssen. Wir haben begonnen, solche simplen Dinge viel mehr wertzuschätzen und sie nicht mehr als Selbstverständlichkeiten betrachtet. Auch aktuell kommt es mir so vor, als würden meine Kollegen und ich viel mehr mit unseren Bewohnern unternehmen, als wir es noch vor der Pandemie getan haben. Vielleicht liegt das daran, dass wir Angst davor haben, dass uns diese Freiheiten von jetzt auf gleich wieder genommen werden können.

Habt ihr Sorgen, dass es wieder einmal zu so einer Ausnahmesituation kommen könnte?

Schießbühl : Wir alle konnten uns durch die Hindernisse der Pandemie unglaublich viel Erfahrung aneignen. Über die gesamte Zeit hinweg gab es immer wieder Phasen, in denen Teile unseres Teams in Quarantäne mussten. Durch die Omikron-Variante kam es im Frühjahr dieses Jahres sogar dazu, dass so gut wie alle Bewohner und Mitarbeiter gleichzeitig positiv waren. Fakt ist, dass sowohl das Personal als auch die Behörden im Laufe der Zeit gelernt haben, wie sie mit solchen Situationen umgehen müssen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich so eine Situation wie im Februar 2020 wiederholen wird. Dennoch kann niemand wissen, was die Zukunft mit sich bringt.

