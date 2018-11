SP-Stadtchef Helmut Laab geht und mit ihm acht andere SPÖ-Gemeinderäte. „Das sind mehr als die Hälfte der SP-Fraktion und vier Stadträte“, macht VP-Gemeinderat Martin Falb bewusst. Deswegen hat die ÖVP am Mittwoch einen Antrag auf eine Sondergemeinderatssitzung gestellt, in der sie einen Antrag auf Auflösung des Gemeinderates einbringen und damit Neuwahlen fordern will. „Die Stadt liegt aufgrund der SPÖ-internen Zerwürfnisse lahm. Wir wollen nicht bis zu den Wahlen 2020 warten und damit ein ganzes Jahr, in dem gearbeitet werden sollte, verlieren. Wahlen wären ein ehrlicher Weg, die Situation zu klären“, ist Falb überzeugt. Gabriele Frithum, die als neue SP-Bürgermeisterin propagiert wird, war für keine Stellungnahme erreichbar.

