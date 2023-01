Naturlehrpfads im Schlaf: Kritik an Zustand

Werbung

Der Naturlehrpfad in der Stockerauer Au ist rund 2,4 Kilometer lang, besteht seit 1994 und soll vor allem der Wissensvermittlung dienen. Erneuerungen wurden kontinuierlich vorgenommen, aber der jetzige Zustand ist für einige Bürger, die sich an die NÖN gewandt haben, nicht tragbar.

Er mache einen teilweise verwahrlosten Eindruck, bei manchen Schildern fehle der dazugehörige Baum oder Strauch komplett. Eine Verbesserung könne mit geringem Aufwand erzielt werden, um den Naturlehrpfad aus seinem Dornröschenschlaf zu holen.

Angeregt wird eine bessere Bewerbung, auf der Website der Stadtgemeinde Stockerau ist er nicht zu finden. Zugleich könne eine Aufrüstung angedacht werden: QR-Codes können Interaktionsmöglichkeiten bieten.

„Wir gestalten sukzessive die Beschilderungen“

Stadtamtsdirektorin Christina Pinggera erklärt auf NÖN-Nachfrage: „Wir gestalten sukzessive die Beschilderungen in unserer Stadt neu beziehungsweise fügen neue hinzu, so wie wir das bereits zum Beispiel beim Einfahrtsschild in die Au, dem Schild für den Turm der Artenvielfalt, der Beschilderung des Erholungszentrums, den Rabattlschildern ‚Von Anrainern gepflegt‘, den Baumpatenschildern, den Schildern für die Insektenhotels et cetera gemacht haben.“

Die Amtsleiterin führt aus: „Wir haben alle erneuerungswürdigen Beschilderungen am Radar und werden diese step by step überarbeiten.“

