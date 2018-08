Den Auftakt machte Martin Fischer, Gemeinderat der NEOS. Erstmals bat die NÖN auch zu einem Video-Dreh: Im Wordrap verrät der Gemeinderat, was er an Stockerau liebt, was ihn im Alltag stört und warum er in die Lokalpolitik gegangen ist.

Das Sommergespräch 2018 lest ihr in der aktuellen Ausgabe der Korneuburger NÖN!