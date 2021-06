„Chancengleichheit und Gleichberechtigung sind auch bei ‚Frauen für Frauen‘ ein großes Thema“, so Kräuter zu ihrer neuen Herausforderung. Und das nicht zuletzt aufgrund der Coronakrise: Viele Frauen haben ihren Job verloren und wurden in ein altes Rollenbild zurückgedrängt. Dazu kommen Vereinsamung und – vor allem bei Alleinerzieherinnen – finanzielle Probleme. „Das hat die Errungenschaften, die wir bei Frauenthemen bereits hatten, massiv zurückgeworfen“, weiß Kräuter. Von aktuellen Problemen wie Femiziden und sexueller Belästigung ganz zu schweigen. Umso wichtiger ist es, dass Frauen eine Anlaufstelle haben. „Wir sind ein Team von hoch qualifizierten Beraterinnen, keine Radikal-Emanzen. Unser Ziel ist es, dass die Frauen und Mädchen glücklich sind und wissen, was sie für ihr Leben wollen“, so Kräuter. „Frauen für Frauen“ bietet ein breites Programm: von psychotherapeutischer Unterstützung über rechtliche Beratung sowie Aus- und Weiterbildung bis hin zu Notwohnungen. Dank dem AMS, einem wichtigen Partner, gibt es zwei Frauenberufszentren sowie das Projekt „Punktgenaue Qualifizierung“ für Frauen, die einen handwerklich-technischen Beruf anstreben.

Um helfen zu können, braucht „Frauen für Frauen“ einen Digitalisierungsschub: Es werden Spenden für einen neuen Server gesammelt. Langfristig will Kräuter dafür sorgen, dass der Verein noch mehr in die Gemeinden eingebunden wird. Denn, so ihr Credo: „Gleichstellung ist kein Sprint, wir müssen dranbleiben!“