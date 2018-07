Es waren die Aussagen der Stadtpolitiker, die Gerhard Zwickl aufgerüttelt haben: „Man muss den Lärm einfach hinnehmen, hieß es in einem NÖN-Bericht. Da habe ich mir gedacht: Man muss doch mehr tun können“, erzählt er. Damit war die Saat für die überparteiliche Plattform „Lärmschutz 2000“, die sich Lösungsansätze gegen die Lärmbelastung in der Stadt überlegt, gestreut.

Mittlerweile hatte die Initiative bereits ihre konstituierende Sitzung: Interessierte sind dabei ebenso mit an Bord wie Parteienvertreter – nur die SPÖ hat sich bisher nicht beteiligt. „Es stehen aber alle Türen offen“, lädt Zwickl erneut zur Mitarbeit ein. Sein Ziel ist es, Lärmquellen auszumachen und konkrete Konzepte vorzulegen, wie man der Probleme Herr werden kann. Das soll so fundiert passieren, dass sich die Ergebnisse nicht so einfach vom Tisch wischen lassen. „Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich zum Lärm Gedanken machen“, ist Zwickl klar geworden. Auch er selbst geht nun viel bewusster an das Thema heran. „Wenn man sich Zeit nimmt und hinhört, wundert es einen, wie viel Lärm man einfach ignoriert“, schildert er seine persönlichen Erfahrungen.

Im Dezember 2019 wird erste Bilanz gezogen

In der Gruppe konzentriert man sich auf drei Themenbereiche: Erarbeitet werden Strategien zum Durchzugsverkehr, also dem Lärm, der von der Autobahn, der Eisenbahn und dem Flugverkehr herrührt. Dem Verkehr in der Stadt widmet sich eine weitere Untergruppe. „Wir erheben aber auch stationäre Lärmquellen, wie Industrie, Veranstaltungen, Rasenmäher und Ähnliches“, so Zwickl. Bis Dezember 2019 will man engagiert an Lösungen arbeiten, dann wird erstmals Bilanz gezogen. „Uns war es wichtig, dass die Bemühungen nicht im Sand verlaufen, sondern dass es effizient gearbeitet wird. Ob und wie es danach weitergeht, hängt von den Beteiligten ab“, lässt Zwickl alles offen.

Für ihn ist klar: In Sachen Lärm muss endlich gehandelt werden. „Ich zitiere einen Mediziner: ‚Lärm ist die Plage des 21. Jahrhunderts.‘ Will man die Probleme in den Griff bekommen, muss man an allen Schrauben drehen“, ist ihm klar. Im Herbst sollen die Gruppen erste Ergebnisse präsentieren. „Man sieht, wie ernst die Leute unsere Initiative nehmen. Und ich finde es toll, dass viele Bürger hier mündig werden und das Thema selbst in die Hand nehmen wollen.“ Wer ebenso denkt, der kann sich per E-Mail – gerhard.zwickl@gmail.com – an den Initiator wenden.