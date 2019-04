Die Kommunalpolitiker gelobten auf die Bundes- und Landesverfassung und besiegelten dies mit ihrer Unterschrift. Bis zur allgemeinen Gemeinderatswahl 2025 sind sie nun berechtigt, ihre Ämter auszuführen.

Andrea Völkl, die neue VP-Bürgermeisterin, ist gebürtige Stockerauerin, hat ihre Schulzeit in ihrer Heimatstadt verbracht und lebt mit ihrer Familie in Stockerau. Politisch ist sie seit 2011 im Gemeinderat aktiv, zunächst als Gemeinderätin und von 2015 bis 2018 als Kulturstadträtin. Seit Dienstag ist sie offiziell die erste Bürgermeisterin von Stockerau.

Martin Falb (ÖVP), ursprünglich in Spillern beheimatet, ist Stockerau seit seiner Schulzeit verbunden. Seit 1992 lebt er in Stockerau und gehört seit dem Jahr 2010 dem Gemeinderat an. Er wurde als erster Vizebürgermeister angelobt.

Stadt Stockerau/Riedler

Othmar Holzer (SPÖ) wurde in Stockerau geboren, ist hier aufgewachsen, hat praktisch sein ganzes Leben in seiner Heimatstadt verbracht und ist dem Sport, vor allem dem Fußball, verbunden. Dem Gemeinderat gehört er seit 1995 an, zunächst als Gemeinderat, von 1999 bis 2018 als Stadtrat für Stadtentwicklung und Verkehr. Er wurde als zweiter Vizebürgermeister angelobt.

„Es ist eine große Aufgabe, die vor uns liegt“, sagt die neue Bürgermeisterin Völkl. „Ich weiß, dass es viele Erwartungshaltungen gibt und ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, diese so weit es geht zu erfüllen. Auf diese Herausforderung freue ich mich“.