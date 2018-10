Nach der Einrichtung des Pfarrverbandes „Am Jakobsweg – Weinviertel“ im April 2017 kam bald der Wunsch auf, auch die Kommunikation mit den Gläubigen auf eine einheitliche Basis zu stellen.

Jetzt gibt es also die neue Pfarrverbandszeitung. Sie wird vierteljährlich erscheinen und an alle Haushalte im Pfarrverband gehen – das sind immerhin 10.000 Exemplare in 22 Gemeinden. Wolfgang Flandorfer gehört dem Redaktionsteam an und war bereits bisher für die Stockerauer Pfarrzeitung „Unterwegs“ zuständig. „Ich möchte meine langjährige Erfahrung in das neue Format einfließen lassen“, kündigt er an.

Die neue Zeitung soll etwa zu einer Hälfte pfarrspezifische Inhalte bringen und zur anderen Hälfte generellen Themen gewidmet sein. In dieser ersten Ausgabe geht es um die Vision für den Pfarrverband. Die generelle Ausrichtung soll dabei durchaus auch Nicht-Katholiken ansprechen. Die Ankündigungsblätter der einzelnen Pfarren bleiben bestehen, widmen sich aber nur noch den lokalen Terminen und Ankündigungen.

Sechsköpfiges Redaktionsteam

Das neue Blatt wird von einem sechsköpfigen Redaktionsteam hergestellt und gestaltet, mit jeweils einem Mitglied aus den fünf Pfarren des Pfarrverbands plus einem Vertreter für den Pfarrverband. Dabei kann jede Pfarre zwei Seiten gestalten, der Rest der 24 Seiten ist für den allgemeingültigen Teil des Pfarrverbands vorgesehen.

Flandorfer kümmert sich um das Layout und koordiniert das Redaktionsteam. Dabei gibt es für das Layout Vorgaben seitens der Diözese, erzählt er. Dadurch möchte man sicherstellen, dass in Zukunft alle Pfarrzeitungen ein ähnliches Erscheinungsbild haben. Daneben betreut Flandorfer auch noch den Internet-Auftritt und er beobachtet auch die sozialen Medien, die in der Kommunikation eine immer wichtigere Rolle einnehmen werden. Der pfarreigene Web Blog hat schon jetzt mehr als 200 Zugriffe pro Tag zu verzeichnen.

Man kann sich also auf die erste Ausgabe der Pfarrzeitung freuen. Die Frage auf der Titelseite „Wo geht es hin?“ wird eine zentrale Rolle im Premieren-Exemplar spielen.