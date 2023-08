Neuer Musikschuldirektor: „Da wäre Dampf da, wenn man sie nur lässt“

Hans-Peter Manser wird im September an jenem Schreibtisch Platz nehmen, an dem bis August noch Géza-Michael Vörösmarty die Regionalmusikschule Stockerau in der Judithastraße geleitet hat. Die Zeit im Sommer hat er genutzt, um Gespräche mit der Stadtamtsdirektorin und Bürgermeisterin zu führen und um sich vorzubereiten.

„Damit ich nicht ganz blank bin, wenn's im September für mich los geht. Es gibt ja keinen Übergangsmonat“, erklärt er. „Aber die Sekretärin und die Stadtverwaltung haben mir alle Hilfe der Welt angeboten.“ Und das tue seiner Vorfreude auf sein neues Tätigkeitsfeld keinen Abbruch.

„Ich fühle mich wohl in Stockerau“, betont er. Er hätte es bereut, wenn er sich nicht beworben hätte. „Ich weiß, wo international geforscht wird, welche Spitzenprojekte es gibt und in welche Richtung man gehen könnte“, führt Manser aus. „Wenn ich mit diesem Background hinter dem Busch halten würde, dann wäre das Ignoranz oder Trägheit, fast schon eine Todsünde.“

Der gebürtige Vorarlberger ist auf klassischem Weg zur Musik gekommen, denn seine Eltern sagten zu ihm: „Du lernst ein Instrument“, lacht er. „Es hat mir mit der Zeit Spaß gemacht und ich habe in Wien studiert - Horn, Dirigieren und Philosophie.“ Er unterrichtet an der Musikuniversität Wien und an verschiedenen Musikschulen, vor allem in Stockerau, ist als Dirigent um die Welt gekommen und trat zuletzt mit einem polnischen Orchester in China auf, derzeit fungiert er als Leiter des Jugendsymphonieorchesters in Tulln.

Für Stockerau hat der 48-Jährige langfristige Ziele vor Augen, die er aber nicht im Alleingang umsetzen will: „Ich werde nicht über die Köpfe der Lehrer hinweg delegieren. Das Team in Stockerau ist wirklich ausgezeichnet“, betont der künftige Direktor, der mittlerweile in Wien lebt. „Da wäre Dampf da, wenn man sie nur lässt“, kommt Manser ins Schwärmen. „Ich lasse sie auch“, ergänzt er lachend. „Ich muss nur schauen, dass es funktioniert.“

Was passiert vor der Tür der Musikschule?

Manser will den Kontakt nach außen hin intensivieren, auch um zu erfahren, was in den Ortschaften überhaupt an Kultur passiert, in welchen Bereichen die Jugend aktiv ist oder aktiv sein will und was gebraucht wird. Die Schüler sollen länger gehalten, die Vielfalt soll gefördert, der Nachwuchs und die Qualität sollen gesichert werden.

„Die Musikschule besteht aus 25 akademisch ausgebildeten Profimusikern - ein halbes Symphonieorchester -, die didaktisch-pädagogische Ausbildung haben und auf internationalem Niveau spielen können. Dieses Wissen müssen wir zum Wohle der Bevölkerung einsetzen“, findet Manser.

Musikschule soll nicht nur Ausbildungsstätte sein

Intern ist ihm der Austausch unter den Schülern ein Anliegen. Manser schwebt eine Musikschule vor, die zugleich „Wohnzimmer“ und „Hexenküche“ ist. „Die Kinder und die Jugend sollen Bock darauf haben, ihre Freizeit dort zu verbringen, dort abzuhängen und sich auszutauschen.“ Das soll das Sprungbrett sein für gemeinsames Musizieren, so könnte ein Streichquartett oder eine Rockband entstehen - und zwar ausgehend von den Schülern.

„Das sind, glaube ich, wertvolle Ziele, die unseren Unterrichtsalltag ein wenig umkrempeln“, sagt Manser. Der neue Direktor wird von der Überzeugung getragen: „Die Schule ist für die Schüler da, und nicht die Schüler für die Schule.“ Und zum Start kommt schon ein neues Angebot auf den Stundenplan: Manser wird eine Dirigentenklasse einführen.