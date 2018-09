Am 1. September hat Priester Tom Kruczynski das ihm von Kardinal Christoph Schönborn anvertraute Amt des Pfarrers im Pfarrverband Am Jakobsweg angetreten. Zu diesem Verband gehören die Pfarren Haselbach, Hausleiten, Leitzersdorf, Niederhollabrunn und Stockerau. Am vergangenen Sonntag erfolgte nun die offizielle Amtseinführung durch Weihbischof Stefan Turnovszky.

Symbolträchtig begann die Feier für Kruczynski an der Schwelle „seiner“ neuen Kirche. Zunächst wurde er am Eingang von SP-Stadtchef Helmut Laab willkommen geheißen. Es folgte die Begrüßung durch Erika Trabauer, die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats.

Danach übernahm der Weihbischof die Aufgabe der Amtseinführung im Beisein aller Pfarrer, Pfarrvikare und Diakone des Pfarrverbandes Am Jakobsweg Weinviertel im Rahmen einer feierlichen Messe. An deren Beginn wurde die offizielle Ernennungsurkunde von Kardinal Schönborn verlesen. Zum Ausklang wurden die Gläubigen zu einer Agape eingeladen.