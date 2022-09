Neuer Pfarrer will „mit Offenheit begegnen“

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Nach dem Abschied von Pfarrer Robert Rys nach nur einem Jahr übernimmt ab 1. September Andreas Kaiser das Amt des Pfarrers im Pfarrverband, zu dem Stockerau, Hausleiten, Leitzersdorf, Niederhollabrunn und Haselbach gehören. Die Amtseinführung erfolgt am 2. Oktober mit dem Bischofsvikar.

NÖN: Stimmt es, dass Sie mit dem ehemaligen Pfarrer Markus Beranek befreundet sind?

Andreas Kaiser: Wir kennen uns über die Erzdiözese Wien, wir sind beide im selben Alter und sind uns gut bekannt. Ich war auch schon mit dem früheren Pfarrer Karl Pichelbauer bekannt.

Freuen Sie sich auf die Aufgabe, den Pfarrverband Stockerau zu übernehmen? Oder überwiegt noch die Wehmut des Abschieds von Ober St. Veit?

Kaiser: Ich war nun 13 Jahre im 13. Bezirk als Pfarrer tätig, mir war bewusst, dass bald wieder ein Wechsel ansteht. Allerdings habe ich damit erst in zwei Jahren, also nach insgesamt 15 Jahren Ober St. Veit, gerechnet. Die Berufung nach Stockerau kam im März doch recht plötzlich. Aber natürlich sehe ich der neuen Aufgabe mit Offenheit entgegen.

Planen Sie bereits Neuerungen für Stockerau?

Kaiser: Meine Devise ist es, mich im ersten Jahr mit den bestehenden Strukturen vertraut zu machen. Ich möchte auch mit dem Pfarrgemeinderat eng zusammenarbeiten und den Menschen mit Offenheit begegnen. Ich denke nicht, dass es sinnvoll wäre, mit einem bestimmten Plan von außen hinzuzukommen.

Würden Sie sich eher zum progressiven oder zum konservativen Flügel innerhalb der katholischen Kirche zählen?

Kaiser: Es sind meistens einzelne Aussagen, aufgrund derer Priester von außen in die eine oder andere Schublade gepackt werden. Die katholische Kirche ist eine Gemeinschaft.

Haben Sie gehört, wie es Pfarrer Robert Rys in Stockerau ergangen ist?

Kaiser: Ich weiß, dass es Unstimmigkeiten gab und dass er nach einem Jahr gegangen ist. Ich sehe die Kirche als Familie, die ihre internen Streitigkeiten nicht an die Öffentlichkeit trägt.

Wie und wann ist Ihre Berufung zum Priester erfolgt?

Kaiser: Ich bin 1972 in Reichenau an der Rax geboren. Zunächst habe ich an der Universität für Bodenkultur Forstwirtschaft studiert. Im Laufe meines Studiums habe ich gemerkt, dass ich für Gott und die Welt da sein will. Daraufhin habe ich Theologie studiert und 2006 meine Priesterweihe erhalten.

