Neueröffnung: Start für Tanzlokal „Auszeit 2000“

Nach monatelangen Verzögerungen ist es soweit, das Tanzlokal „Auszeit 2000“ wird am 23. September in der Anna-Grundschober-Gasse eröffnen. „Alle Genehmigungen von Bezirkshauptmannschaft und Stadt sind da, mir fällt ein Stein von Herzen“, sagt Betreiber Karl Kickinger.

Erst hatten Lieferschwierigkeiten eine Eröffnung im Mai verhindert, dann musste man auf Genehmigungen warten. „Wir sind gescheitert am System der Corona-Maßnahmen“, fasst Kickinger die Probleme zusammen. Das Arbeiten aus der Distanz und Homeof fice statt Besprechungen vor Ort hatten zu den Verzögerungen beigetragen.

Nun steht Kickinger in den Startlöchern, der DJ und das Personal sind ebenfalls schon bereit. Öffnen will man an Freitagen und Samstagen von 20 bis etwa 2 Uhr. Disco wird es definitiv nicht geben, die Musik soll einem Tanzlokal für Publikum ab etwa 21 Jahren entsprechen. Jeden Abend werde es eigene Themenblöcke von gut einer Stunde wie etwa „Boogie“ geben, sagt Kickinger.

Zusätzlich ist es laut dem Betreiber auch denkbar, dass etwa am Donnerstag für einzelne Gruppen geöffnet wird. So könnten sich Linedancer in dem Lokal etablieren. Grundsätzlich gilt laut Kickinger: „Wir sind für alles offen.“ In der Galerie mit eigener Bar können Geburtstage für bis zu 60 Personen ausgerichtet werden. Dabei kann auch ein Catering bestellt werden. Sonst gibt es für die Tänzer eine Karte mit kleinen Speisen.

