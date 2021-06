Vergangene Woche probierten sich einige Marktbesucher in dem Spiel und hatten dabei sichtlich ihren Spaß. Street Racket ist eine neue Sportart, die mit Ball und Schläger auf festem Untergrund gespielt wird. Vielseitige Varianten ermöglichen Spielformen alleine, zu zweit oder in größeren Gruppen. Schläger können im Bürgerservice gekauft oder vor Ort ausgeliehen werden.

Außerdem bietet seit Kurzem ein zweiter Gärtner seine Produkte am Markt an. Die Gärtnerei Hahnl aus der Umgebung von Tulln verkauft jeden Samstag eine große Auswahl an Blumen und Pflanzen. Nach wie vor können diverse Heilkräuter und Gemüsepflanzen der Gärtnerei Ruzicka aus Langenzersdorf jedem Mittwoch und Samstag erworben werden.