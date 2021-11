Notquartier als Zufluchtsort für Frauen

Der Verein „Frauen für Frauen“ mit Sitz in Hollabrunn und einer Dependance in Stockerau betreibt in Hollabrunn ein Notquartier für Frauen. Schon lange bestand der Wunsch nach einem solchen Zuhause für in Not geratene Frauen auch in Stockerau, der größten Stadt im Weinviertel.

Nur in 4 von 24 Fällen konnte geholfen werden

Dazu meint Manuela Kräuter, Geschäftsführerin des Vereins: „Wir hatten aus dem Bezirk Korneuburg heuer schon 24 Anfragen und konnten nur in vier Fällen helfen. Der Bedarf ist wirklich groß.“

In der Gemeinderatssitzung wurde nun auf Anregung von SPÖ-Sozialstadträtin Samira Mujkanovic einstimmig der Grundsatzbeschluss gefasst, ein Haus anzumieten und es für diese Bedürfnisse zu adaptieren. Damit wurde der Grundstein für die erste Einrichtung dieser Art im Bezirk gelegt. Die dafür geschätzten Kosten liegen bei 100.000 bis 200.000 Euro, die jährlichen Kosten bei etwa 20.000 Euro. Die Betreuung würde durch „Frauen für Frauen“ gewährleistet.

Ein bereits ins Auge gefasstes Haus würde fünf Wohnungen und einen Betreuungsraum im Keller ermöglichen. Der Mietvertrag wird mit einem Kündigungsverbot von 15 Jahren eine entsprechende Sicherheit für die Investition bieten. Eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäude ist bereits vorhanden. Dank des Grundsatzbeschlusses kann die Stadt nun mit den Planungen beginnen und notwendige Verhandlungen führen.