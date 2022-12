Notruf NÖ: Mehr als ein „Navigator“ des Gesundheitssystems

Werbung

Notruf NÖ-Standortleiter Florian Hinteregger fiel 2021 das Gebäude auf der Wiener Straße in Stockerau durch Zufall ins Auge: Das Potenzial, das er darin erkannt hatte, ist seit Mitte des Jahres Wirklichkeit geworden. Notruf NÖ verließ aus Platzgründen Korneuburg und ist in ein Haus mit Büros, Lager und Garagen in die größte Stadt Weinviertels gezogen – bei laufendem Betrieb. Oder, wie es Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka bei der Eröffnung am Freitag (2. Dezember) nennt: Das war „eine Operation am offenen Herzen“, die gelungen ist.

56 Mitarbeiter nehmen in der Leitstelle an Spitzentagen 21.000 Anrufe entgegen – nicht nur medizinische Notrufe. Die Gesundheitsberatung 1450 gehört genauso dazu wie die Koordinierung von Suchhunde-Einsätzen und Corona-Impfungen, um nur einige zu erwähnen. Die stärkste Stunde in Covid-Hochphasen: 100 Mitarbeiter nahmen werktags zwischen 8 und 9 Uhr 3.000 Anrufe entgegen.

„Gibt weltweit keine zukunftsweisendere Leitstelle“

„Das sind ausgesuchte Spezialisten, die als Team, wie es kein zweites gibt, agieren“, lobte Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka. Er ist überzeugt: „Es gibt weltweit keine innovativere und zukunftsweisendere Leitstelle. Es geht nicht darum, die möglichst größten Bildschirme zu haben, sondern eine Technik, die möglichst rasch und effizient helfen kann.“ Wie gearbeitet wird, hat sich bereits eine deutsche Delegation am neuen Standort angesehen. Stockerau sei zudem weltweit einer von drei Standorten, wo ein Teil der 56 Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten kann: „Das macht uns sehr resilient“, ergänzt Chwojka.

Für Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ist die Leitstelle „ein Navigator und Innovator durch das niederösterreichische Gesundheitssystem“. Es handle sich um „ein großes Dach“, wo „unglaublich engagierte Menschen“ tätig sind, ergänzte Landesrat Martin Eichtinger, Landesrat für internationale Beziehungen. Notruf NÖ arbeitet mit Tschechien zusammen, um den Rettungsdienst rasch über die Grenze hinweg einsetzen zu können. Das wird auf Slowakei und Ungarn ausgeweitet.

Ab Februar: „Acute Community Nurse“

Die Weiterentwicklung soll auch in anderen Bereichen vorangetrieben werden. „Acute Community Nurse“ (ACN) startet mit Februar in Stockerau und führt zwei Berufsfelder – Diplomkrankenpflege und Notfallsanitäter – zusammen. Die Einsatzkraft ist zum Beispiel bei Kathederproblemen vor Ort: „Das entlastet die Spitäler“, betont Hinteregger. Medikamente dürfen verabreicht werden, selbst ein Ultraschall ist möglich. Aber es geht auch darum, Angehörige etwa bei Pflegegeld-Anträgen zu unterstützen.

Stockeraus Projektleiter René Kerschbaumer fasst ACN mit drei Schlagworten zusammen: „Versorgung, Vernetzung und vor Ort sein“, sagt er. „Das Projekt wird Zug um Zug in allen fünf Gesundheitsregionen in Niederösterreich ausgerollt, in den nächsten fünf Jahren sind zehn Stützpunkte geplant.“ Ziel ist letztlich eine flächendeckende Versorgung.

Geburtshelfer vor Vorhang geholt

Die telefonische Anleitung gehört zu den Kernaufgaben von Notruf NÖ: „Meist geht es um hochdramatische Fälle wie bei einem Erstickungsnotfall oder Herzstillstand, ganz viele gehen nicht gut aus. Die erfreuliche Ausnahme ist die telefonische Geburtsanleitung“, erklärte Chwojka. Der „Stork Club“ (Storchenclub) steht bei Geburten mit telefonischer Anleitung zur Seite, auf diese Weise wurden heuer sechs Mal Babys auf die Welt gebracht, bevor der Rettungsdienst eingetroffen ist. Fabian Schuster, Sandra Grafeneder, Matthias Lindner, Tanja Maurer und Karin Freudenthaler erhielten dafür zwei Häferln in Rosa und Blau – weil das eben das ist, was neben einer Computermaus auch am Notruf NÖ-Schreibtisch gebraucht wird.

Notruf NÖ hat Leitstellen in Zwettl, Meidling und St. Pölten. Der seit 2015 bestehende Standort in Korneuburg (damals waren 27 Mitarbeiter aktiv) übersiedelte Mitte 2022 nach Stockerau (56 Mitarbeiter).

Zu den Aufgaben zählen: Rettungsnotruf 144, Alpinnotruf 140, Krankentransportanforderung, Gesundheitsberatung 1450 (und weitere Hotlines), Berg-, Wasser- und Höhlenrettung, Koordinierung aller Suchhundeeinsätze, Alarmierung der Hundestaffeln und NÖ Ärztedienst 141

Notruf NÖ betreibt ganz neu die „Acute Community Nurses“, zudem die Plattformen für Corona-Tests und -Impfungen, das Pagernetz, „AKUTteam NÖ“, die Bettenansicht der Krankenhäuser, die Defibrillator-Plattform und organisiert die Online-Dokumentation der Rettungsdienste.

