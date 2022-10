Bei Fahrzeugkontrolle: Irre Flucht vor Polizei

Zwar bekannte sich ein 27-jähriger Frisör vor einem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg „schuldig“, aber sein Motiv – „Liebeskummer“ – wollte nicht recht zu den ihm vorgeworfenen Straftaten passen. Der Staatsanwalt klagte ihn wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und vorsätzlicher Gemeingefährdung an.

Am 5. Juni war der 27-Jährige einer Motorradstreife der Polizei Krems aufgefallen. Zur Durchführung einer Fahrzeugkontrolle sollte er rechts anhalten. Zunächst sah auch alles danach aus, aber mit einem Mal beschleunigte er sein 140 PS starkes Fahrzeug und raste davon.

In seiner Zeugenaussage vor Richterin Anna Wiesflecker schilderte der Polizeibeamte (36), dass er bei einer Geschwindigkeit von 210 km/h die Verfolgung zum Selbstschutz abbrach und die Kollegen in Stockerau verständigte. Die errichteten am Autobahnknoten Stockerau in Richtung Wien und in Richtung Hollabrunn eine Straßensperre.

Das schien die Wahnsinnsfahrt erst mal zu stoppen. Dem Polizisten (38), der sich dem Fahrzeug näherte, fiel auf, dass der 27-Jährige „starr nach vorn geschaut hat“. Als der Beamte die Tür des Autos öffnen wollte, um den Frisör zum Aussteigen zu bewegen, passierte es erneut: Noch mit der Hand des Polizisten an der Tür beschleunigte er, umfuhr über eine Böschung die Polizeisperre und raste in Richtung Hollabrunn.

Selbst der einspurige Bereich auf der S3 hielt ihn nicht davon ab, etliche Fahrzeuge – darunter einen mit 50 Passagieren voll besetzten Reisebus – rechts zu überholen, wodurch diese gezwungen waren, gefährlich nah an die Betonleitwand zu lenken. Nach der Ausfahrt Obermallebarn verlor sich zunächst die Spur des Rasers, der sich einige Tage bei seiner Großmutter im Bezirk Baden versteckt hielt.

Furcht vor einem George-Floyd-Schicksal

Neben dem Herzschmerz wartete der 27-Jährige noch mit einer Erklärung für sein Verhalten auf, die sich nicht nur für die Richterin „abenteuerlich“ anhörte. Er habe keine Erfahrung mit der Polizei und Angst gehabt auszusteigen, weil er befürchtete, dass es ihm so erginge wie George Floyd, weil der 38-Jährige an seine Waffe gegriffen hätte. „Sie haben andere gefährdet“, täuschte Wiesflecker auch nicht annähernd Verständnis für eine derartige Verantwortung vor.

Verteidiger Holger Schwarz forderte angesichts der Unbescholtenheit seines Mandanten eine milde Strafe. „Sie haben schon Glück gehabt“, begründete die Richterin das Urteil von 16 Monaten bedingter Freiheitsstrafe, einer unbedingten Geldstrafe von 1.920 Euro, der Anordnung einer Psychotherapie – und der Einziehung des „Tatfahrzeugs“. „Eine Strafe, die sie spüren werden.“ Der Führerscheinentzug ist Teil der Konsequenzen und im Oktober Gegenstand eines Verwaltungsstrafverfahrens in St. Pölten.

