Othmar Holzer im NÖN-Wordrap .

Noch ist Othmar Holzer (SPÖ) nur in der Funktion des Bürgermeisters, nach dem 24. März möchte er aber der gewählte Stadtchef sein. Mit der turbulenten Vergangenheit seiner Partei hat er abgeschlossen und will lieber in die Zukunft schauen: Ganz oben auf seiner Liste steht, einen Masterplan für Stockerau zu erarbeiten.