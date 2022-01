Otto Pachler: Malerei war Ticket aus Kriegsgefangenschaft

„Ich sehe meinen Großonkel heute noch vor mir, wie er an seiner Staffelei sitzt, an seinem Kaffee nippt und malt“, erinnert sich Erwin Kube gerne zurück. Die Rede ist von dem Tulbinger Maler Otto Pachler, der 2011 verstarb und seinem Großneffen eine Reihe an Gemälden vermacht hat.

Bisher wurden die Werke des Hobbymalers nie ausgestellt, was sich aber bald ändern wird: Ab 29. Jänner sind Pachlers Bilder in der „Galerie im Zentrum“ in der Schießstattgasse 7 (über der Stadtarzt-Ordination) zu sehen.

„Die Idee ist bei einem guten Gläschen Wein entstanden“, erzählt Kube. Gemeinsam mit seinem Freund Werner Bolek, der die Räumlichkeiten zu Verfügung stellt, wurde die Ausstellung geplant und damit die „Galerie im Zentrum“ begründet.

Dabei kann man Pachlers Werke genießen, wobei einige davon auch zum Verkauf stehen, „wenn sich der richtige Käufer findet“, betont Kube. Sein Großonkel hat seine Ölgemälde zwischen 1965 und 1995 geschaffen, teilweise nach Vorlagen seines Vorbilds Friedrich Gauermann, teilweise nach Motiven seiner Lieblingsstadt Venedig. Und sein besonderes Talent hat Pachler auch einst zu einem neuen Leben verholfen: ein Porträt für eine russische Offiziersgattin war sein Ticket aus der Kriegsgefangenschaft.

Doch nicht nur Gemälde, auch handgefertigter Schmuck und restaurierte Möbel werden bei der Ausstellung angeboten. Das Leuchtenstudio Seiter setzt die Kunstwerke in Szene, Holz & Genuss bietet feine Tropfen. Die Ausstellung ist ab 30.1. jeden Sonntag (10.30 bis 12 und 15 bis 18 Uhr) bis Mitte April zu sehen. Die Vernissage findet am 29.1. von 17 bis 19 Uhr statt. Um eine formlose Anmeldung (0676/3069544 oder werner.bolek@aon.at ) wird gebeten.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren