PCR-Tests nur bei Ärzten möglich

„Das kann doch nicht sein!“, ist eine NÖN-Leserin, die anonym bleiben möchte, verärgert. Sie muss sich dreimal in der Woche auf Covid-19 testen lassen, doch in Stockerau fehle es an Testmöglichkeiten. „In der größten Stadt im Weinviertel bietet von den drei Apotheken keine einzige PCR-Tests an“, kritisiert sie. In Tulln oder auch in Korneuburg funktioniere das problemlos, argumentiert wie.

Den Apotheken fehlen die Rahmenbedingungen

Die NÖN hakte bei den Apotheken nach. Das Problem bei allen drei Betrieben: Die Tests müssten in separaten Räumlichkeiten vorgenommen werden, die nicht vorhanden sind. Außerdem fehle das Personal, um PCR-Tests anbieten zu können.

Eine Möglichkeit, PCR-Tests vornehmen zu lassen, bietet sich bei fünf Ärzten in der Stadt. Auch Stadtarzt Amir Baradar führt die Tests durch. „Somit sollten an jedem Tag während der Ordinationszeiten Testungen möglich sein“, so der Mediziner. Ausnahme sei allerdings das Wochenende, was einen Testnachweis am Montag erschwert.

Größere Firmen organisieren sich selbst

Angesichts der neuen 3G-Regelung am Arbeitsplatz, die mit 1. November in Kraft tritt, nimmt Baradar die Politik in der Pflicht. „Größere Firmen in Stockerau haben von sich aus gesagt, dass sie die Testungen selber organisieren wollen. Damit fallen schon einige, die getestet werden müssen, weg“, weiß Baradar. Zudem würden viele Stockerauer auch in Wien arbeiten und sich daher dort testen lassen.

Die Stadtgemeinde wird jedenfalls kein PCR-Testangebot zur Verfügung stellen. „Natürlich war es immer ein Wunsch der Gemeinde, die Testmöglichkeiten nach Kräften zu unterstützen, was wir mit unserer Antigen-Teststraße bewiesen haben. Allerdings haben wir für eine PCR-Teststraße im Unterschied zur Antigen-Teststraße, welche wesentlich einfacher funktioniert, nicht die notwendige Infrastruktur, z.B. muss diese immer mit einem Labor einhergehen“, macht Christina Pinggera, Bereichsleiterin für Marketing, klar. Insgesamt sei man mit dem Testangebot durch niedergelassene Ärzte aber sehr gut aufgestellt.

Automaten werden entfernt

Eine viel kritisierte Testmöglichkeit sind die PCR-Testautomaten des Landes. Einer davon steht bei der OMV-Tankstelle, jedoch ist der Automat permanent leer oder defekt ( die NÖN berichtete ). Vergangene Woche zog das Land einen Schlussstrich; die Automaten werden entfernt, stattdessen soll es Testmöglichkeiten in den Euro- und Interspar-Märkten geben.

Die Idee: Man bekommt während den Öffnungszeiten ein Päckchen mit zehn Stück der Gurgeltests. Es wird Boxen geben, wo man durchgeführte Tests voraussichtlich rund um die Uhr einwerfen kann. Diese Woche startete das Angebot in Bezirken mit hohen Corona-Zahlen, Mitte November soll es flächendeckend in Niederösterreich ausgerollt werden.