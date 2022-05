Pfarrer Robert Rys geht nach Wien

Werbung

Pfarrer Robert Rys wird mit 1. September nach Aspern in Wien wechseln, wie am Sonntag bekannt wurde. „Das war ein Wunsch des Bischofs“, heißt es aus dem Pfarramt in Stockerau. Der Pfarrer selbst will auf NÖN-Nachfrage nicht auf seinen Wechsel eingehen und verweist auf die Erzdiözese Wien.

„Unser Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, hat Pfarrer Robert Rys darum gebeten, ab 1. September die Leitung der Pfarre Aspern in Wien 22 zu übernehmen, die mit mehr als 13.000 Katholiken eine der größten Pfarren der Erzdiözese ist. Sie ist seit Dezember verwaist, seit der langjährige Pfarrer an einer schweren Krankheit verstorben ist“, teilt indes Pressesprecher Michael Prüller mit.

„Zudem ist Aspern mit der Seestadt ein wichtiges Stadterweiterungsgebiet, in dem 20.000 Menschen Wohnraum und ebenso viele einen Arbeitsplatz finden sollen.“ Die Nachfolge steht noch nicht fest: „Die Pfarre wird ausgeschrieben, und wir sind zuversichtlich, dass wir im Herbst einen guten Nachfolger haben werden.“

Bürgermeisterin Andrea Völkl hofft, dass damit eine längerfristige Lösung gefunden wird. Rys war erst im September des Vorjahres nach Stockerau gekommen, die Versetzung kommt überraschend. „Ich bedaure, dass er abberufen wird. Er hat, glaube ich, seine Sache gut gemacht“, so Völkl.

Der gebürtige Pole war zwischen 2001 und 2003 Praktikant unter Pfarrer Karl Pichelbauer, Kardinal Christoph Schönborn weihte ihn 2003 zum Priester. Rys arbeitete 13 Jahre als Pfarrer in Leopoldsdorf im Marchfeld, bevor er 2021 nach Stockerau zurückkehrte.

Der Pfarrverband am Jakobsweg Weinviertel umfasst fünf Pfarren: Niederhollabrunn, Stockerau, Haselbach, Leitzersdorf und Hausleiten.

