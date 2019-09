Die Entscheidung ist gefallen: Im Pfarrverband Am Jakobsweg, der die Gemeinden Hausleiten, Stockerau, Leitzersdorf, Haselbach und Niederhollabrunn umfasst, wird es heuer weder eine Firmung noch eine Firmvorbereitung geben.

„Mit dem Sakrament der Firmung soll man sich für eine lebendige Beziehung zu Gott entscheiden, nach der man sein Leben gestaltet“, erklärt der Stockerauer Stadtpfarrer Tom Kruszynski. Für die Jugendlichen – bisher wurden 14-Jährige gefirmt – ist dieser Gedanke aber nicht immer vorrangig: Für sie stehen oft das Gemeinschaftserlebnis der Firmvorbereitung und die Feierlichkeiten im Vordergrund.

„Ich weiß aus Gesprächen, dass viele Gläubige später gerne die Firmung bewusster erlebt hätten“, so Kruszynski. Aus diesen Gründen hat man sich im Pfarrverband entschlossen, das Firmalter anzuheben; gefirmt werden nun Jugendliche ab der fünften Klasse.

Das Feedback der Eltern fiel unterschiedlich aus: Manche konnten die Beweggründe zwar nachvollziehen, würden sich aber dennoch eine Firmung wünschen. Andere bedauerten die Entscheidung, da sie sich bereits auf die Firmung gefreut hätten. „Es hat nach wie vor jeder die Möglichkeit, gefirmt zu werden. Die Firmung kann man auch später empfangen“, macht Kruszynski klar.

In vielen Pfarren wurde das Alter bereits angehoben, basierend auf einer Empfehlung der „Jungen Kirche“, einer Abteilung der Erzdiözese. Das gemeinschaftliche Erlebnis der Firmvorbereitung will man den Jugendlichen aber nicht versagen. „Unser Pastoralassistent Manfred Plattner will dafür ein neues Angebot schaffen“, so Kruszynski.