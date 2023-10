„Pinkathlon“: Sportliches Event macht auf ernstes Thema aufmerksam

Der Name der Veranstaltung leitet sich von der Farbe Pink, die allgemein für das Thema Brustkrebsvorsorge steht, und vom lateinischen „Athlon“, für Kampfspiel im sportlichen Kontext, ab. Bei den angebotenen Herausforderungen ging es aber weniger um Wettkampf, die Freude an der gemeinsamen Bewegung stand an diesem Tag im Vordergrund.

Zunächst wärmten sich die Teilnehmer, auch einige Männer waren aktiv vertreten, bei einer Zumba-Einheit auf. Danach konnte man seine sportlichen Aktivitäten aus vier Stationen, darunter Piloxing und Paddeln, wählen. Es folgte ein Fünf-Kilometer-Lauf für alle Aktiven, der allerdings ohne Zeitnehmung durchgeführt wurde. Nach einer Cool Down-Phase inklusive Stretching rundete ein Tai Chi-Workshop das sportliche Programm ab. Knapp 70 Teilnehmer meisterten den Pinkathlon 2023.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm begleitete das sportliche Event. Die Damen der „Pink Dragons“ sorgten unter anderem dafür, dass auch der Genuss nicht zu kurz kam. In ihrem „Café zum Pink Dragon“ verwöhnten sie die Besucher mit hausgemachten Mehlspeisen. Den Mitgliedern der Amazons2000 rund um die Gründerin Elizabeth Perks ist es wichtig, mehr Bewusstsein in der Bevölkerung für das Thema Brustkrebs zu schaffen. Unter anderem informierte Claudia Schiebel von der Beratungsstelle Mistelbach der Österreichischen Krebshilfe über ihr Angebot. Ebenso war Mona Nader vom Verein Frauen für Frauen aus Stockerau mit einem Infostand vertreten.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die Pink Dragons und an die österreichische Krebshilfe. Ein Teil bleibt im Verein, da man bereits die nächsten Veranstaltungen plant. So soll ab November regelmäßig ein „Pink Café“ in Stockerau stattfinden. Zeit und Ort werden noch rechtzeitig auf der Facebook-Seite des Vereins („TheAmazons2000“) bekannt gegeben.