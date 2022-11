Planung startet: Lärmschutz entlang der Bahn

Es ist nicht nur der Autobahnlärm, der für Bewohner belastend ist: Der Zug verursacht Emissionen, die die Grenzwerte „ganz deutlich überschreiten“, wie Umweltgemeinderat Dietmar Pfeiler erklärt. Bis zu 75 Dezibel seien gemessen worden. Die Stadtgemeinde hat eineinhalb Jahre mit ÖBB und Land NÖ verhandelt und will – nach langem Leidensdruck der Anrainer – mit der Planung von Lärmschutzmaßnahmen beginnen.

136.000 Euro werden in die Hand genommen, das teilen sich ÖBB (50 Prozent), Land NÖ und Stadtgemeinde (je 25 Prozent auf. Der Gemeinderat stimmte der Investition von 34.000 Euro geschlossen zu.

Untersucht wird, welche Lärmmaßnahmen entlang der Gleise technisch umsetzbar sowie optisch und wirtschaftlich verträglich sind. Zwei Möglichkeiten stehen im Raum: Wände oder Fenster. „Uns sind Lärmschutzwände am sympathischsten, aber das ist nicht überall machbar“, sagt Stadtrat Gerhard Dummer. „Das wird jetzt genau erhoben, dann erhalten wir einen Vorschlag.“

Dort, wo durchsichtige Wandkonstruktionen aufgezogen werden, sollen Anrainer auf andere Weise finanziell unterstützt werden: „Sie erhalten ein Angebot für einen Fenstertausch“, erklärt Dummer. Der geplante zweigleisige Teilausbau Richtung Hollabrunn soll schon berücksichtigt werden.

Die Wände sollen in einer Höhe von 2,5 bis 3,5 Metern über die Gleise ragen – in ähnlicher Form wie in Hausleiten. Das Material besteht aus Holzbeton mit Wellenmuster, der den Schall schluckt.

Der Abschluss der Planungen wird für Ende 2023 erwartet, dann sollen konkrete Maßnahmen festgelegt werden.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.