Platz für Wochenmarkt wird eng

Bis zu 30 Stände bauen regionale Betriebe mittwochs und samstags am Rathausplatz auf: „Manchmal ist’s so voll, dass wir schon Platzprobleme haben“, erklärt Arbeitsgruppenleiter Walter Klinger. Er arbeitet mit seinem Team laufend an der Weiterentwicklung des Wochenmarktes, dessen Tradition bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht.

Die Schmankerlecke besteht seit Oktober: Surstelze, Beerenmixteller oder die kleine Käseplatte sollen zum Verweilen anregen. „Der Rathausplatz soll ein Platz für Begegnung, Genuss und Kommunikation sein“, führt Klinger aus. Außerdem will man künftig Themenschwerpunkte wie Korbflechten setzen. Aber man stößt auf Hindernisse.

Der Platz reicht einerseits nicht, aber man hofft auf Verbesserung: Die Stadterneuerung hat einen Schwerpunkt auf die Rathausplatz-Gestaltung gelegt. Es gehe auch da rum, genügend Stromanschlüsse zu schaffen.

Eines fehlt Klinger noch: „Früher hat’s ein Marktamt in der Stadtverwaltung gegeben.“ Dieter Freuthofer führt diese Aufgabe derzeit neben seiner Hauptaufgabe in der Finanzabteilung aus. „Er macht das, weil’s ihm wichtig ist“, erklärt Klinger. Das Fehlen des Marktamts mit konkreter Dienstzuteilung bringt es mit sich, dass die Arbeitsgruppe hauptsächlich mit dem operativen Geschäft beschäftigt ist. „Dabei sind wir eine politische, fraktionsübergreifende Gruppe, die nur für die Planung und Ideenentwicklung zuständig sein soll. Und wir haben viele Ideen“, betont Klinger.

Der Wochenmarkt hat während der Pandemie für einen Umsatzzuwachs unter den regionalen Anbietern gesorgt, „um 20 bis 30 Prozent“, erzählt Klinger. „Im Augenblick ist es so, dass sehr viele Marktbetreiber dazukommen.“ Neuerdings werden zum Beispiel Knödel angeboten, dazu das Übliche wie Fisch, Fleisch (auch vom Wild), Käse, Honig, frisches Obst und Gemüse, Brot und Gebäck, Antipasti, Oliven, Aufstriche, Blumen und mehr.

