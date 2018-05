Vergangenes Wochenende war es soweit: Es fiel der offizielle Startschuss zum Projekt „Vitalfarm“. „Ich habe die Idee von einem Freund in Oberösterreich“, so Initiator Johann Goll. Auf einem Feld in Stockerau hat er rund 20 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten angebaut. Wer Wert auf sein eigenes Gemüse legt, hat so die Chance, sich auf dem Feld eine Parzelle zu mieten.

Rund 140 Laufmeter zu vergeben

„Es gibt viele Menschen, die gerne einen Garten hätten, aber keinen haben. Mit der „Vitalfarm“ haben sie nun die Möglichkeit, einen Garten zu führen und ihr eigenes Gemüse anzubauen“, schildert Goll seine Idee. Das Gemüse wurde in Längsstreifen angepflanzt, die Parzellen der Mieter verlaufen quer über die Gemüsesorten. Außerdem hat man die Möglichkeit, selbst Gemüse anzubauen. Da sich die Farm auf einem Feld befindet, hat Goll eine wasserschonende Tröpfchenbewässerung installiert. Auch Werkzeug brauchen die Kunden nicht mitnehmen, denn die Vitalfarm stellt das gängigste Werkzeug zur Verfügung.

Goll hofft, dass er viele Menschen damit ansprechen kann. „In Deutschland funktionieren diese Modelle einwandfrei, warum also nicht auch in Stockerau?“, fragt er sich. Derzeit sind rund 140 Laufmeter zu vergeben. Die Größe einer Parzelle liegt bei etwa 18 bis 20 m² und sie kostet im Jahr 100 Euro.