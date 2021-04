Soll es einen Livestream der Gemeinderatssitzungen geben oder nicht? Diese Frage beschäftigt die Stadtpolitik schon lange, vor allem aber seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, die erstmals Videositzungen ermöglichte. Zwei dieser virtuellen Sitzungen gab es bereits, allerdings ohne Öffentlichkeit (die NÖN berichtete). Die gesetzliche Regelung sieht lediglich eine rasche Informa tion der Bevölkerung über die getroffenen Beschlüsse vor.

Vergangene Woche erreichten die Diskussionen jedoch einen neuen Höhepunkt: Der ehemalige Stadtpolitiker Werner Bolek kündigte bereits im Vorfeld der Sitzung am 14. April an, sich eine Teilnahme nicht versagen lassen zu wollen – und er hielt Wort. Zunächst läutete er beim Rathaus Sturm, von wo aus die ÖVP-Spitze die Sitzung leitete. „Nachdem keiner öffnete, ging ich – wie in einem Schreiben an die Stadt angekündigt – zu Plan B über“, schildert Bolek. Er besuchte einen Gemeinderat zu Hause und nahm über diesen Weg an der Sitzung teil. Mit einer E-Mail am Ende der öffentlichen Sitzung ließ er den Gemeinderat von seiner Anwesenheit wissen, was augenblicklich für Tumult unter den Stadtpolitikern sorgte. Der verantwortliche Gemeinderat wurde gesucht, zudem herrschte Verunsicherung, ob Bolek vor dem nicht-öffentlichen Teil die Sitzung verlässt. „Selbstverständlich habe ich das“, versichert er der NÖN.

„Was sich bei der Sitzung zugetragen hat, ist kurios, aber nicht eindeutig gesetzeswidrig.“ Alfred Gehart, NÖ Gemeindeaufsicht

Was Boleks Verhalten betrifft, „so ist seit vielen Jahren in Stockerau bekannt, dass es hierbei nicht um Inhaltliches geht, sondern lediglich um Provokation“, reagiert ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl auf die Protestak tion. Und auch die Gemeinderäte würden hier frei und eigenverantwortlich handeln. Die Möglichkeit, Sitzungen mitzustreamen und der Öffentlichkeit auf diese Weise zugänglich zu machen, wurde seitens der Stadtgemeinde geprüft, vor allem rechtliche Fragen müssen hier geklärt werden. Für die nahe Zukunft wünscht sich Völkl jedoch wieder Präsenzsitzungen: „Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Gemeinderatssitzungen ab der nächsten Sitzung wieder wie in gewohnter Weise analog und mit Publikum abhalten können“, so die Stadtchefin.

FPÖ und Grüne machen sich schon lange für Livestreams bzw. eine Mediathek stark, und auch die SPÖ will sich dem nicht verwehren – vorausgesetzt, die Kosten halten sich in Grenzen. Ob die Öffentlichkeit bei Videositzungen eingebunden wird, müsse jedoch der Gemeinderat entscheiden, erklärt Alfred Gehart von der NÖ Gemeindeaufsicht.

„Was sich bei der letzten Sitzung zugetragen hat, ist kurios, aber nicht eindeutig gesetzeswidrig“, so Gehart. Ein Knackpunkt sei jedenfalls die Teilnahme an der nicht-öffentlichen Sitzung; hier liege es in der Verantwortung jedes einzelnen Gemeinderats, die Amtsverschwiegenheit zu wahren.