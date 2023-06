„Pünktchen und Anton“: Gymnasium bringt Roman auf Musicalbühne

„Pünktchen und Anton“ – der dem Musical zugrunde liegende gleichnamige Roman des deutschen Schriftstellers Erich Kästner steht für die Schüler der unverbindlichen Übung Musical/Oper des BG/BRG Stockerau auf dem heurigen Spielplan.

Dass es sich dabei um eine Produktion der besonderen Art handelt, ist unbestritten, denn schließlich wurde die Musical-Adaption des Romans bislang nur einmal in ganz Österreich inszeniert: Nach der Grazer Oper folgt nun auch das Stockerauer Gymnasium, das das Stück unter der Leitung des Musikpädagogen Ernst Rehberger in einer kurzweiligen, schwungvollen Interpretation auf die Bühne bringt. Seit Monaten erarbeiten die jungen Schauspieler aus dem Bezirk Korneuburg ihre Rollen, wählen passende Kostüme, singen zur musikalischen Begleitung am Klavier und versuchen im Rahmen der Proben nach und nach, das Geschehen auch szenisch in der schuleigenen Aula umzusetzen.

Bestaunt werden kann das Endprodukt von 22. bis 25. Juni im P2 Stockerau. Der Kartenvorverkauf ist bereits eröffnet – die Tickets können unkompliziert online unter noen.at/ticketshop bestellt werden. Der Reinerlös kommt nicht nur Schülern mit besonderen Bedürfnissen zugute, sondern wird auch in eine Kulturreise aller Mitwirkenden investiert.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.