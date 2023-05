„punkt.um“: Verein stellt sich neu auf und sucht nach Unterstützern

Der Verein „punkt.um“ besteht seit zehn Jahren - und hat sich neu aufgestellt. Obmann ist Christian Gruber, der in seinem Brotberuf die Untis GmbH in Stockerau als Geschäftsführer mitleitet. Die Stockerauer Firma ist ein treuer Partner des Vereins und erteilt regelmäßig Spenden. Gruber hat die Führung im Verein übernommen, „weil sich Managementfragen stellen“. Er wolle den Verein so aufstellen, dass er nachhaltig bleibt, und ein Umfeld schaffen, dass die Zahl der acht Therapeuten gehalten werden kann.

Christian Gruber ist frischgebackener Obmann des Stockerauer Vereins „punkt.um“. Foto: privat

Denn der Verein ist mit der Zeit gewachsen und die Nachfrage nach therapeutischer Hilfe ist gerade zuletzt massiv angestiegen. Zugleich sind Spendeneinnahmen eingebrochen, viele Veranstalter haben vor der Corona-Pandemie immer wieder „punkt.um“ finanziell unterstützt. Gruber hat aber einen Schulterschluss zustande gebracht: Der Verein, hinter dem auch die Pfarre steht und der von Firmen wie der Untis GmbH unterstützt wird, hat die Stadtgemeinde Stockerau als Partner an seiner Seite.

Psychotherapie „können sich viele Eltern nicht leisten“

„Wenn man von Spenden abhängig ist, ist das ein Stück von Unsicherheit behaftet“, zeigt Bürgermeisterin Andrea Völkl großes Verständnis. Sie könne sich gut vorstellen, dass der Gemeinderat einer Subvention zustimmt, wenn seitens des Vereins ein diesbezüglicher Antrag gestellt wird; zudem wird der Verein mithilfe der Festspiele Stockerau vor breitem Publikum präsentiert. Und sie will die Schiene dafür legen, dass sich in diesem Bereich tätige Organisationen (zum Beispiel der psychosozialen Dienst) in Stockerau noch besser vernetzen.

Die Arbeit des Vereins hält die Bürgermeisterin für sehr wertvoll. „Wenn etwas bei Kindern schiefgeht, dann ist das schwer zu reparieren“, erklärt Völkl. Der Bedarf an Psychotherapie sei vorhanden und „viele Eltern können sich das nicht leisten“. Genau da setzt der Verein an, denn die Unterstützung seitens der Gesundheitskasse reicht nicht.

Ziel: schnelle, niederschwellige, unkomplizierte Hilfe

„Jeder Euro, den wir über Spenden erhalten, wird zu 100 Prozent für die Kinder und Jugendlichen eingesetzt, weil die ganze Arbeit rundherum ehrenamtlich ist“, betont Gruber. „Ich habe die Obmannschaft angetreten, weil das so ist.“

Die Gründung des Vereins geht 2013 auf Gerold Braunsteiner und Sissy Hanke zurück, beide sind Psychotherapeuten und zudem als Pastoralassistenten tätig. Das Ziel war von Anfang an: Kindern und Jugendlichen soll schnell, niederschwellig und unkompliziert geholfen werden. 2022 leisteten die acht Therapeuten des Vereins 2.200 Stunden; circa 250 Klienten wurden entweder in Einzelgesprächen oder innerhalb von Gruppen betreut.

Es fehlt oft das Vertrauen, dass sie okay sind, dass die Welt okay ist und dass alles gut wird Cornelia Knünz, Psychotherapeutin

Die Anfragen steigen derzeit. Die Jugendlichen und Kinder, die schon ab vier Jahren „punkt.um“ aufsuchen können, sind vermehrt mit Depressionen und Angststörungen konfrontiert. „Das ist in den letzten zwei Jahren deutlich mehr geworden“, erzählt Drexler. Das habe unterschiedliche Ausprägungen, kann aber bis zu dem Punkt reichen, an dem gesagt wird: Ich habe nicht mehr die Kraft, in die Schule zu gehen.

Sie finden keinen Halt mehr, weil der Krisenmodus anhält: Eltern sind mit einer Corona-Pandemie, mit einem Ukraine-Krieg und mit der Teuerungswelle konfrontiert. Ihre Sorgen und Ängste übertragen sich auf die Kinder. Dazu komme der Leistungsdruck: „Es ist die Angst überzubleiben“, beobachtet auch Admir Osmanovic. „Ein massiver Konkurrenzdruck“, bestätigt Knünz. „Es fehlt oft das Vertrauen, dass sie okay sind, dass die Welt okay ist und dass alles gut wird.“ Drexler ergänzt, dass sie zeitweise von ihren jungen Klienten hört: „Ich will gar nicht erwachsen werden.“

Sie haben das Gefühl: Die hat mir wirklich zugehört Stephanie Drexler, Psychotherapeutin

„Kinder sind abhängig von ihren Familien und trotzdem ist es so, dass die Eltern überfordert sind“, sagt Völkl. Drexler ergänzt, dass selbst Familien, die im Zusammenleben gut funktionieren, in Ausnahmesituationen keinen soliden Halt mehr geben können. Aber grundsätzlich sind Familien nicht der einzige Halt: „Halt gibt es auch in anderen Zugehörigkeitsformen“, ergänzt Knünz. Vereine zählen dazu oder Menschen, denen man vertraut.

Und dazu zählen eben auch Therapeuten: Drexler macht die Erfahrung, dass der Therapiestart mit Kindern oft leicht fällt: „Weil sie das Gefühl haben: Die hat mir wirklich zugehört.“ Wichtig sei, dass Eltern mit an Bord sind, aber das sei zugleich ein Spannungsfeld: „Ich habe eine Verschwiegenheitspflicht den Kindern gegenüber“, betont Drexler.

Trotzdem sind wir auf Spenden angewiesen und wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten Christian Gruber, Obmann

Der Verein ist mit den Stockerauer Schulen gut vernetzt, eine fixe Zusammenarbeit besteht mit dem Gymnasium: Einer der Therapeuten ist dort fast jeden Tag vor Ort, das wird vom Elternverein bezahlt.

Partnerschaften wie diese sind für den Obmann essentiell. „Trotzdem sind wir auf Spenden angewiesen und wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten“, betont Gruber, der eine hohe Meinung von dem Therapeuten-Team hat. Sein Spendenaufruf ergeht an Einzelpersonen, Vereine und Veranstalter sowie an Betriebe: christian.gruber@punkt-um.eu

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.