Radständer: Gemeinderat lässt sich von Radlobby-Einwand nicht beirren

Die Stadt nimmt „die größte Investition seit rund 60 Jahren“ in die Radinfrastruktur vor, gibt ÖVP-Stadtrat Herwig Hödl dieser Tage dem Gemeinderat bekannt. Radständer werden angekauft. Das Modell Oreon Beta XXL wird künftig in der Judithastraße und bei Schulen zu sehen sein – allerdings nicht in Blaugelb (wie sie schon die Stadt kennt), sondern in Grau. 14.400 Euro fließen für die rund 20 Radabstellplätze. 23 Stück des Fahrradparkers Abes 450-1 werden entlang der B3 montiert (6.000 Euro).

Christopher Ohmeyer von der Radlobby Stockerau hat noch am Montag um Absetzung des Tagesordnungspunktes gebeten: Er will in der Entscheidungsfindung eingebunden werden, außerdem hält er die beiden Modelle für Kurzparker nicht ideal. Er bevorzugt (wie berichtet) Anlehnbügel statt Einstellbügel. Sein Schreiben an Gemeinderäte spricht Vizebürgermeister Othmar Holzer (SPÖ) in der Sitzung an: Wenn schon immer von Bürgerbeteiligung die Rede ist, könne man mit der Radlobby Kontakt aufnehmen und den Beschluss noch hinausschieben.

Hödl verweist darauf, dass der Verkehrsausschuss nach langen, detaillierten Diskussionen einhellig die Empfehlung für den Kauf beider Modelle gegeben hat. Zu Ohnmeyer sagt er: „Es dürfte sich um eine Einzelmeinung handeln, wo ich überhaupt keinen Anlass sehe, dem nachzukommen.“ Die Radlobby Österreich hat sogar Oreon Beta XXL mit Gold bewertet. „Wir sind sehr stark für Bürgerbeteiligung, wenn’s aber um eine Einzelperson geht, halte ich das für übertrieben“, sagt auch FPÖ-Stadtrat Herbert Pohl.

„Die Modellauswahl ist Geschmackssache, aber das geht für mich in Ordnung.“

Stadtrat Dietmar Pfeiler (Die Grünen), der selbst gern in die Pedale tritt, steht gleichermaßen hinter der Investition. „Die Modellauswahl ist Geschmackssache, aber das geht für mich in Ordnung.“ Oreon ermögliche ein sicheres Einstellen und schütze vorm Zerkratzen. Arbes sei ein funktionelles, ästhetisches Modell. Dieser Radständer hat einen Design-Award erhalten.

Dem Erwerb stimmten alle Gemeinderäte, auch die SPÖ, zu. „Ich kann natürlich damit leben“, so Holzer. Alte Radständer, die abgebaut werden, wird die Stadtgemeinde übrigens zum Kauf anbieten: Vielleicht wolle so mancher ein Stück Stockerau vor seinem Haus stehen haben, erklärt Hödl.

