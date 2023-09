„Schein oder Nicht-Schein?“: Straßentheater feierte Premiere

Wieso ist nur im neuen öffentlichen Klo „kana da“, wenn doch gerade Sargträger die Leiche quer durch Stockerau getragen haben und hinter der Tür der Toilette verschwunden sind? Das witzige und tiefsinnige Drehbuch „kanada2023“ des Straßentheaters bezieht sich nicht nur auf Stockerauer Geschehnisse, sondern ist auch eine Kriminalgeschichte, dessen Ende in Brecht-Manier das Publikum selbst schreibt. Will es sich vom Schein blenden lassen oder sieht es doch lieber genauer hin, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen?

Diese Frage schimmert immer wieder durch, wenn Wetti Schwatzinger (Valerie Berger) und Betti Staubinger (Eva Kronberger) beim Fensterputzen dem Dreck an den Kragen gehen, um den Durchblick wahren zu können. Oder wenn Celia, die Schönheit der Nacht (Doris Inführ), aus dem Nähkästchen plaudert - und das wahre Gesicht ihrer Freier aufdeckt. Vielleicht ist aber die Drehorgel das Symbolträchtigste im Stück.

Denn wenn Alex Kübler (Christiane Hangel) die grüne Tonne hervorrollt, glaubt man im ersten Moment: Jetzt hat sie (oder doch er?) aber viel Mist wegzuräumen. Darin wird aber kein Müll landen, im Inneren ist etwas ganz anderes versteckt: eine Drehorgel. Mit ihr philosophiert Kübler singend über den falschen Glanz, über das Blenden und Täuschen. Die Klänge ertönen aus einer Mülltonne - oder ist es doch der keyboardspielende Erwin Litschauer, der dem „Instrument“ zu den Tönen verhilft? Er hat - wie vieles andere - die Drehorgel auch gebaut.

Das Ensemble ist mit spürbarer Freude bei der Sache, ohne die schauspielerische Disziplin aus den Augen zu verlieren. Die Darsteller lassen sich durch nichts stören: Sie kämpfen am Samstag gegen den starken Wind an, der ihre Stimmen forttrug, - sie waren dank ihres Einsatzes dennoch in der letzten Reihe zu hören. Fünf Minuten unterbrachen die laut ertönenden Kirchenglocken das Stück - just, als sich der Pfarrer (Josef Jilek) mit Versicherungsunternehmer McKies (Erwin Wögenstein) über „Geschäfte“ unterhalten wollte. Das Duo improvisierte gekonnt und mit Witz, Erwin Litschauer ließ ein Lied erklingen, Christiane Hangel tanzte - das Publikum war begeistert.

„Wenn man ned hinschaut, sieht man nix“: In diesem Punkt sind sich die Putzfrauen einig. „Schein oder Nicht-Schein?“ Das ist eben die Frage: Detektivin Christine Agatha (Isabel Brachowicz) kommt der Wahrheit mit ihrer Beobachtungsgabe sehr nahe, andere - wie Wirtin Mitzi (Lisi Flamisch), Würstelstandbesucherin Rosi (Eva Wostal) oder Amtsärztin Hasenfuß (Michaela Gamrith) - wollen gar nichts wissen, der Rest jagt lieber seinen Hoffnungen nach. Solche Stücke schreibt eigentlich das Leben.

Aber wer spielt jetzt falsch? Ist es die jugendliche Dreierbande Jack (Niki Kalandadze), Bonny (Monika Havel) oder Brain (Jakob Griebler)? Kommt Bestatterin Violetta Unterheber drauf, was die kleinkriminellen Sargträger Polly (Kathi Bayer) und Joe (Kevin Spitaler-Kleinmaier) zu verbergen haben? Hat die Polizeipräsidentin (Traude Nicka) den Durchblick? Vermutlich hat das Publikum hat eine ganz andere Meinung als die Polizisten Birnstingl (Max Sulzenauer), Jungblut (Niklas Brachowicz) und Polizeikommandant Kohlhammer (Norbert Flamisch), wenn endlich jemand verhaftet wird.

Regisseur Richard Maynau hat mit Valerie Berger, Obfrau des Veranstalters „kunst&ko“, wieder ganze Arbeit geleistet - „kanada2023“ ist so sehenswert, dass sich sogar ein zweimaliger Besuch auszahlt. Die Zuseher wird neue Facetten entdecken können.

Kommendes Wochenende wird noch gespielt! Hier geht's zu den Terminen.