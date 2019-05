Schuss auf Auto: Ermittlungen wegen Mordversuchs .

Im Fall des 28 Jahre alten Mannes, der am Montag während der Fahrt auf der Weinviertler Schnellstraße (S3) bei Stockerau (Bezirk Korneuburg) mit einer Pistole auf den Pkw eines 55-Jährigen geschossen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes aufgenommen. Der Beschuldigte befand sich am Dienstagvormittag in der Justizanstalt Korneuburg.