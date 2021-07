Bald werden drei Schutzwege im Gemeindegebiet in bunten Farben erstrahlen: Die Grünen brachten – unterstützt von der SPÖ – einen Antrag im Gemeinderat ein.

Als Bekenntnis zu Vielfalt und Offenheit werden zwei Schutzwege an zentralen Orten in Regenbogenfarben markiert, ein Schutzweg wird auf Anregung von ÖVP-Stadtrat Felix Koll in den Farben der Transgender-Flagge – Blau, Rosa und Weiß – erstrahlen. Bis auf die FPÖ trugen alle Parteien den Antrag mit, die Details werden noch besprochen.

„Die Idee dazu kam mir im Zuge des Pride Month“, erzählt Grünen-Gemeinderat Matthias Kubat, der den Antrag initiierte. Er selbst erlebte bei einem Studienkollegen mit, wie belastend die Angst vor einem Outing sein kann.

Auch SPÖ-Sozialstadträtin Samira Mujkanovic steht voll und ganz hinter der Aktion: „Es ist noch nicht lange her, dass der Verfassungsgerichtshof die gleichgeschlechtliche Ehe ermöglicht hat“, machte sie im Gemeinderat die Notwendigkeit bewusst.