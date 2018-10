Dass die Sebastianikirche, die bisher im Besitz der Kommunalen Immobiliengesellschaft war, nun zum Verkauf steht, ließ bei einigen Facebook-Usern die Alarmglocken schrillen: Sie sorgen sich um die kleine Kirche, die viele lieb gewonnen haben. Außerdem ist die Kirche nur einmal im Jahr geöffnet, wenn die Soroptimistinnen ihren „Romantischen Adventmarkt“ in den alten Gemäuern veranstalten. „Gibt es dann noch einen Adventmarkt?“, fragt man sich.

„Heuer wird unser Adventmarkt wie geplant stattfinden“, versichert Clubobfrau Christa Niederhammer. Allerdings wird es der letzte Markt sein, der in der Sebastianikirche veranstaltet wird. „Die KIG ist an mich he-rangetreten und hat mich darüber informiert, dass die Kirche verkauft wird. Nun haben wir ein Jahr Zeit, einen neuen Veranstaltungsort zu finden“, so Niederhammer. Und sie gibt Entwarnung: Die Kirche stehe unter Denkmalschutz, dürfe also nicht abgerissen werden.

„Ich finde es bedenklich, wenn die Gemeinde beginnt, ihre Immobilien zu verkaufen."Clubobfrau Christa Niederhammer

Niederhammer hofft, dass die Soroptimistinnen eine neue Location finden, die sich stimmungsvoll gestalten lässt. „Denn das ist das Besondere an unserem Adventmarkt: Er ist mehr wie ein Advent-Kaffee, bei dem man bei köstlichen Speisen und wärmenden Getränken zusammenkommt, sich unterhält und sich auf die Weihnachtszeit besinnt“, schildert die Obfrau.

Dennoch steht für Niederhammer fest: Die besondere Atmosphäre der Sebastianikirche lässt sich nur schwer ersetzen. Als ehemalige VP-Vizebürgermeisterin sieht sie den Verkauf kritisch: „Ich finde es bedenklich, wenn die Gemeinde beginnt, ihre Immobilien zu verkaufen. Das ist ein Signal, das jeden Bürger stutzig macht.“ Sie ist sicher: Hier wird der falsche Weg eingeschlagen. „Der Verkauf solcher Gebäude ist nicht geeignet, um die Stadt zu sanieren, und es ist auch nicht klar, wo das Geld hineinsickern wird“, gibt sie zu denken.

Suche nach neuer Location

Was ihr bleibt, ist auf einen neuen, passenden Veranstaltungsort für 2019 zu hoffen, „immerhin ist der Adventmarkt unsere größte Einnahmequelle und ermöglicht so viele unserer karitativen Projekte“, betont Niederhammer. „Umso mehr würde es uns freuen, wenn der Markt in der Sebastianikirche zahlreich besucht wird“, lädt sie zu der Veranstaltung ein.