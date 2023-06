Spielplatz beim Senningbach zeigt sich rundum erneuert

Der etwas in die Jahre gekommene Abenteuerspielplatz am Senningbach in der Wiesener Siedlung in Stockerau wurde rundum erneuert. Nun wurde er im Beisein von Bürgermeisterin Andrea Völkl, Grünraumleiter Stefan Praznik, Bereichsleiter Gernot Altinger, Mitarbeitern des Wirtschaftshofes und dem Schafarik-Kindergarten eröffnet.

Auf dem Hügel thront eine neue attraktive Kletterspielanlage mit Hangrutsche und die Sand-Wasserspielanlage bekam als Sonnenschutz für die Jüngsten eine Überdachung. Ebenso wurde die Seilrutsche renoviert, die Sandkiste revitalisiert, neue Griffe auf der Kletterwand angebracht und das Kriechrohr ausgetauscht. Der Hügel wurde so angeschüttet, dass man mit Kleinkindern im Winter rodeln kann. Neue Sitzmöglichkeiten wurden ebenfalls aufgestellt.

Die Kinder des Schafarik-Kindergartens unter der Leitung von Elke Hrdlicka haben die Attraktionen bereits ausprobiert. Der Regenfall konnte sie beim Fototermin nicht davon abhalten, die neue Anlage zu erkunden. Außerdem gestalteten die Kindergartenkinder ein Holz-Tipi mit fröhlichen Farben, das man nun auch auf dem Spielplatz bei der Wiesener Siedlung entdecken kann.