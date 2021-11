Seven For Tea-Konzert abgesagt

Wie die NÖN heute erfuhr, muss die schon lange geplante Jubiläumsshow von "Seven For Tea" am 20. November in Stockerau ein weiteres Mal verschoben werden. Auch das Konzert der Schützenkapelle in Stockerau am 21. November wurde abgesagt.

Die Vorfreude auf den Termin sei groß gewesen, schildern die "Seven For Tea"-Bandmitglieder: "Aufgrund der jüngsten Entwicklungen rund um die Covid-Pandemie müssen wir erneut die Reißleine ziehen.“ Das gesundheitliche Risiko sei einfach zu hoch. "Es ist schlicht und einfach nicht die Zeit, um Feste zu feiern", bedauert die Band, die jetzt auf das Verständnis der Fangemeinde hofft. "Wir haben erneut unglaublich viel Arbeit, Leidenschaft und Zeit in die Vorbereitungen investiert - deswegen möchten wir diese fette Show unbedingt zu einem anderen Zeitpunkt nachholen!“ Man rechnet mit einem Termin im nächsten Frühjahr.

Sämtliche Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit! Bei allen Originalticket-Besitzern möchte sich die Band am finalen Konzertabend mit einer kleinen Überraschung für die Geduld erkenntlich zeigen. Selbstverständlich gibt es aber nach wie vor die Möglichkeit, die Tickets auf demselben Weg zu retournieren, wie sie erworben worden sind. Fragen beantwortet die Band per Mail: booking@74tea.com