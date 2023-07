Sicherheitsgemeinderat lobt „großartigen Einsatz“ der Polizei

Sicherheitsgemeinderat Alen Ćorković (FPÖ) hat Kontakt mit der Polizei aufgenommen, nachdem er mit Anrainer-Beschwerden wegen Lärmbelästigung und Unruhen rund um den Sparkassaplatz, bei der Bushaltestelle in der Judithastraße und am Bahnhof konfrontiert war. „Die Leute haben Angst bekommen“, schildert er. „So wie's jetzt war, war's noch nie“, erzählt der Stockerauer, der seit 33 Jahren in der Stadtgemeinde lebt.

Ćorković führte Gespräche mit dem Polizeikommando Stockerau, Bezirkskommando Korneuburg und Landespolizeikommando: Die Polizei reagierte mit erhöhter Präsenz, erklärt Ćorković. „Ich bin der Meinung, es ist besser, präventiv zu wirken.“

Der Sicherheitsgemeinderat hat dann mit Anrainern gesprochen: Die große Präsenz sorge „für ein sehr sicheres Gefühl in der Stadt“. Er lobt die Exekutive für ihr Vorgehen, die ihre Arbeit hervorragend mache und „großartige Einsatzbereitschaft in den letzten Wochen“ vorgewiesen habe. Er hofft, dass die beruhigte Situation auf Dauer anhält und die Polizei ihr Bemühen fortsetzt.