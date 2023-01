Songcontest-Star unterstützt SPÖ

Werbung

Franz Schnabl, Spitzenkandidat der SPÖ NÖ, besuchte am Samstag den Sparkassaplatz: „Die Teuerung soll auf Landesebene mit einem Strompreisrabatt und einer Senkung der Steuern auf Lebensmittel bekämpft werden. Auf Bundesebene sollen Strompreis und Gaspreis entkoppelt werden“, teilte Schnabl im NÖN-Gespräch die Antwort der SPÖ auf die Teuerung mit.

SPÖ-Bezirksspitzenkandidat Martin Peterl äußerte sich auch zur Migrationsdebatte: „Ich folge hier dem Kreisky-Prinzip: Aufstieg durch Leistung, egal, wo man herkommt. Wir sind alle Menschen. Wenn Menschen vor Kriegen flüchten, machen sie das nicht zum Spaß.“ SPÖ-Kandidat Manuel Kurzmann entrüstete sich über den Pflegenotstand: „Die Pflege muss stärker gefördert werden. Der Zugang zu 24-Stunden-Pflege soll weniger Bürokratie benötigen.“

Claudio Kukla, der für die Jugendarbeit in der SPÖ Stockerau zuständig ist, will gegen die Politikverdrossenheit ankämpfen: „Derzeit sind acht Leute in der Stockerauer SPÖ-Jugend. Es ist wichtig, dass sich auch die Jugend für Politik interessiert und aktiv in der Politik engagiert.“

Bei der Veranstaltung am Samstag trat Manuel Ortega, Eurovision-Songcontest-Teilnehmer 2002, auf. „Ich bin mit Martin Peterl befreundet und halte diesen für eine integere Person, deswegen bin ich hier und trete auch vor wenigen Menschen auf. Martin ist ein Kämpfer und Optimist“, zeigt sich Ortega von seinem Freund begeistert.

