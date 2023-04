Sonst unspielbar: Orgel in Stadtpfarrkirche benötigt Renovierung

Wer hat sie noch nicht gehört und hat ihren Klang bei kirchlichen Festen genossen? Nun ist das historisch wertvolle Instrument sehr renovierungsbedürftig geworden. „Wenn nicht bald Hand angelegt wird, wird die Kirchenorgel der römisch-katholischen Stadtpfarrkirche Stockerau in absehbarer Zeit unspielbar werden“, erzählt Ernst Rehberger.

Die Orgel der Stadtpfarrkirche dient nicht nur als liturgisches Instrument bei Gottesdiensten in der katholischen Kirche. Sie stellt auch ein Kulturjuwel der besonderen Art dar. Vor 1888 stand das Werk zur Ausstellung des Musikinstrumenten-Gewerbes in der Rotunde im Wiener Prater, wo es unter anderem auch von Anton Bruckner bespielt wurde. In der Presse wurde es in den höchsten Tönen gelobt: „Ein herrliches Werk!“ In der Pfarrkirche Stockerau wurde die Orgel, die von Johann Kaufmann angefertigt wurde, danach aufgestellt.

Dieses Konzert wird sicher nicht ausreichen, um die Kosten im sechsstelligen Bereich abzudecken Ernst Rehberger

Um nun den Startschuss für die Restaurierung unserer Kirchenorgel zu geben, gibt es am 22. April um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert, dessen Reinerlös für die Renovierung der Königin der Instrumente verwendet wird. „Dieses Konzert wird sicher nicht ausreichen, um die Kosten im sechsstelligen Bereich abzudecken: Es soll aber der Beginn einer Reihe von Veranstaltungen sein, die alle der Erhaltung und Reparatur der Stockerauer Orgel dienen“, erklärt Rehberger, der Teil des Organisationsteams ist und auch beim Konzert auftreten wird.

Das Benefizkonzert zugunsten der Orgel der römisch-katholischen Stadtpfarrkirche (22. April, 19.30 Uhr) findet im Pfarrzentrum P2 statt. Ernst Rehberger (Gesang), Stephan Müller (Klavier) sowie Tobias, Thomas und Manuela Fichtinger (alle Klarinette) werden für einen heiteren vergnüglichen Abend bei freiem Eintritt sorgen.

