„Es geht mir nicht um mich, sondern um die nächsten Generationen“, so ein NÖN-Leser. Er ist ein großer Fan der Au und dankbar dafür, das Naturschutzgebiet direkt vor seiner Haustüre zu haben. Umso mehr sorgt er sich, dass dieses Idyll gefährdet wird.

„Der Parkplatz gegenüber der Kaiserrast wird von vielen Lkw-Fahrern als Abstellplatz genutzt“, ärgert er sich. Die Fahrer campieren dort über Nacht, wie er mit Fotos beweist. Bei der Hitze des vergangenen Sommers liefen die Aggregate der Fahrzeuge die ganze Nacht über. „Es laufen immer wieder Flüssigkeiten aus, der Boden ist dort nicht versiegelt.

Außerdem wird dort Müll zurückgelassen, und die Fahrer erleichtern sich auch auf dem Gelände“, kann es der Stockerauer nicht fassen. Vor allem, weil ein Fahrverbot an der Einfahrt eine klare Sprache spricht: Nur Anrainer und Radfahrer sind auf dieser Strecke, die gerne für Spaziergänge genutzt wird, zugelassen. „Doch dem nicht genug: Der Platz wird auch von Kindergruppen für eine Rast genutzt, und die Kinder sitzen direkt auf dem Boden!“, schüttelt er den Kopf.

Auch das Gebiet rund um die Wiesenerstraße gleiche oft einem Lkw-Parkplatz. „Hier ist nicht klar, ob es sich um Indus-triegebiet oder Wohngebiet handelt“, vermisst er klare Verhältnisse. In beiden Fällen fordert er die Stadt auf, aktiv zu werden: „Ich bin sehr irritiert über die Duldung solcher Vorgangsweisen, die Stadt muss hier eingreifen. Es braucht eine ordentliche raumplanerische Lösung.“

„Ganz klar: Das Gebiet um die Au herum muss geschützt werden“, reagiert SP-Bürgermeister Helmut Laab auf die NÖN-Anfrage. Es gäbe genügend Flächen, auf denen Lkws stehen können, „eine Verunreinigung und Gefährdung des Grundwassers ist nicht zu akzeptieren“, betont er.

Dennoch sieht er hier in erster Linie die Bewohner in der Verantwortung: „Jeder hat zivilrechtliche Möglichkeiten, und da es sich hier um ein Vergehen gegen die Straßenverkehrsordnung handelt, ist die Polizei gefragt“, weiß Laab. Daher sollte im Falle eines widerrechtlich abgestellten Lkws der erste Anruf der Polizeiinspektion gelten. „Dann ist ein Nachweis möglich und die Fahrer können entsprechend gestraft werden. Alles andere hat wenig Effekt, denn auch die Gemeinde kann sich in solchen Fällen nur mit der Polizei abstimmen“, so Laab.

Was das Gebiet rund um die Wiese-nerstraße angeht, müsse man sich die geparkten Lkws von Fall zu Fall ansehen.