Soroptimistclub setzt sich seit 20 Jahren für Frauen ein

Die Charterfeier des Soroptimistclubs in Stockerau begründete das Engagement, das speziell Mädchen und Frauen zugute kommt - und am Tag genau, nur 20 Jahre später, sind die 35 Clubschwestern zu einer kleinen Jubiläumsfeier im Dreikönigshof zusammengekommen. Sie nahmen zuletzt Barbara Sablik-Baumgartner und Petra Lehner in ihren Reihen auf. „Ich bin froh, dass wir einige junge Mitglieder gewonnen haben“, freut sich die amtierende Präsidentin Brigitte Machold.

Der Stockerauer Verein ist Teil der weltweiten Organisation („Soroptimist International“), die sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen einsetzt. Der erste Soroptimist-Club wurde 1921 in Kalifornien (USA) gegründet. Kernpunkt des Bestrebens war und ist es, Frauen und Mädchen ungehinderten Zugang zur Bildung zu ermöglichen. In Stockerau ist dies nicht anders.

Soroptimistinnen setzen auf nachhaltige Projekte

Eine Indonesierin studiert an der Boku in Tulln: Die Jungmutter eines Kindes hatte nicht nur mit der Corona-Pandemie zu kämpfen, ihre Mutter starb zudem in ihrer Heimat - und sie verlor ihr Stipendium. Die Soroptimistinnen entschieden, ihr Studium für zwei Semester zu finanzieren. Sie sahen darin einen Mehrwert, der nicht zu unterschätzen ist: Die junge Frau setzt sich wissenschaftlich mit der Ernährung, Gesundheit und Umwelt auseinander („feeding a fragile world“).

„Wir sind nicht karitativ tätig“, betonte Christine Peer bei der Jubiläumsfeier. Es geht nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern um Projekte. Die internationalen Soroptimistinnen sind genau deshalb auch in der UNO vertreten: „Unsere Stimme, unseren beratenden Status haben wir nur deshalb, weil wir für Frauen und Mädchen nachhaltige Projekt nachweislich einbringen. Das bedeutet, wir können Statements einbringen und das tun wir auch, unsere Stimmen werden gehört“, ergänzte Peer. Sie ist Repräsentantin bei der UNO für die Soroptimistinnen.

Erster Adventmarkt: Clubs schickten aus ihren Ländern Schmuck

Die Stockerauerin war die treibende Kraft für die Gründung der Soroptimistinnen in Stockerau: Sie wollte unbedingt den Verein in ihrer Heimatstadt etablieren. „Ich habe mich an einige Frauen gewandt und das Feuer war dann übergesprungen“, schilderte sie. „Ich bin heute wie damals sehr stolz, eure Patin zu sein.“

Erste Präsidentin war Karin Breyer - und sie war (und ist) maßgeblich für die Organisation einer der wichtigsten Einnahmenquellen verantwortlich: des Adventmarktes. Der erste glich eher einer Ausstellung: „Wir haben weltweit die Clubs angeschrieben und gebeten, sie mögen uns Weihnachtsschmuck aus ihren Ländern schicken“, schildert Niederhammer. Sie erinnert sich genau, als die Soroptimistinnen die Sebastiankirche besichtigten, um zu entscheiden, ob dies als Veranstaltungsort infrage kommt.

Gründungspräsidentin Karin Breyer mit Christine Peer, die den Grundstein für den Soroptimistclub in Stockerau gelegt hat. Foto: privat

Der Putz sei abgebröckelt, es sei feucht gewesen und Spinnweben seien zu sehen gewesen: „Und Karin Breyer sagte: Super! Da machen wir einen Adventmarkt“, lacht Niederhammer. Die Entscheidung war angesichts des Flairs die richtige, mittlerweile findet aber das mehrwöchige Event mit den berühmten, selbstgebackenen Vanillekipferln der Soroptimistinnen in der Einkehr (früheres Restaurant Kardos) statt.

Das Frühlingskonzert im Z2000 mit dem „Ensemble Wien“, das auch bei der Gründungsfeier musizierte, gehört ebenso zum Fixpunkt der Soroptimistinnen wie das Golfturnier in Spillern. „Man weiß, wie viel Arbeit es ist, wie viel Zeit man aufwendet und auch an Geld“, betonte Peer bei der Feier. Diese Zeit könnte auch anders genutzt werden - für Familie, Hobbies, Reisen, „einfach faul sein“, zählte sie auf. „Das habt ihr nie gemacht, ihr habt euch eingebracht, ein herzliches Danke dafür. Das ist schon unglaublich.“

Projekt-Auswahl erst nach eingehender Vertiefung

Der Einsatz lohnt sich, die Projekte der letzten 20 Jahre sind zahlreich: Der Verein finanzierte die Erstausstellung des Frauenwohnhauses in Stockerau (vom Geschirr bis zum Bügeleisen), einen sechsmonatigen Lehrgang zur Nostrifizierung eines Krankenschwester-Diploms in Korneuburg oder die Ausbildung von der mittlerweile vierten Krankenschwester für die Nepal-Klinik der Stockerauer Chirurgin Christa Nahodil.

Einmal im Monat treffen sich die Clubschwestern beim Hopfeld: Sehr oft werden Vorträge zu Projekten, die die Frauen unterstützen wollen, abgehalten. „Uns ist es schon wichtig, dass wir einen Bezug haben, und wir fragen schon sehr genau nach“, erklärt Niederhammer.

In den 20 Jahren hat sich zwar eines verändert: Die Gesellschaft sei sensibilisiert, was etwa Ungerechtigkeiten, Gewalt und Missbrauch anbelangt. „Man sieht heute Dinge, die man früher unter dem Teppich gekehrt hat“, führt sie aus. Aber: „Es überrascht mich immer wieder, wie viel noch zu tun ist“, sagt Machold. Sie sei selbst überrascht gewesen, als ein Polizist erzählt hat: Zwei bis drei Mal in der Woche werden in Stockerau Wegweisungen erteilt.

Die Soroptimistinnen halten Bildung für ein wichtiges Werkzeug, um Frauen und Mädchen Chancen einräumen zu können. Bürgermeisterin Andrea Völkl, die zur Jubiläumsfeier als Ehrengast eingeladen war, unterstützt Frauen-Netzwerke in Stockerau. „Ich glaube, dass gerade wir Frauen zusammenhalten müssen. Wenn Frauen sich zusammentun, entwickelt sich wirklich eine große Kraft“, erklärt sie. Und gerade die Bildungsunterstützung leiste einen wichtigen Beitrag, damit Frauen und Mädchen „das Leben bestmöglich bewältigen können“.

Die Frauen selbst profitieren davon, erfahren große Dankbarkeit und ein unvergessliches Gemeinschaftsgefühl, wenn gemeinsam Dienste verrichtet oder Kipferln gebacken werden. „Ihr alle seid zusammengewachsen“, sagte auch Peer. „Es ist eine andere Freundschaft als eine normale Freundschaft. Ich glaub, es bereichert ungemein.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.