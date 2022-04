Spielgerät stürzte um: Drei Verletzte

Werbung

Drei Jugendliche waren verletzt, nachdem ein Holzpfosten eingeknickt war. Die insgesamt achtköpfige Gruppe hielt sich am vergangenen Samstagabend auf einem öffentlichen Spielplatz der Stadtgemeinde auf: Der Holzpfahl brach ein, nachdem laut Polizei ein horizontales Kletternetz benutzt wurde.

Drei Jugendliche (14 bis 15 Jahre) wurden leicht verletzt, die Rettung brachte sie ins Tullner Spital.

Die Landespolizeidirektion erklärt, dass ein Hinweisschild angebracht ist, wonach die Benutzung nur für Kinder bestimmt sei (beschränkt auf ein bestimmtes Körpergewicht und eine bestimmte Größe).

Das Spielgerät selbst wurde am Montag entfernt, „die Polizei gab das Okay dazu“, sagt Daniela Weissenböck, Sprecherin der Landespolizeidirektion. Der Polizeibericht wird an die Staatsanwaltschaft ergehen.

